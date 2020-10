Jalkapallon liigakausi päättyy runkosarjaan, HJK:n mestaruus käytännössä varma

Jalkapalloliigan tämä kausi päättyy runkosarjaan. Palloliiton hallitukselle tehty esitys sarjan jatkamisesta marraskuun loppuun vedetään pois, ja runkosarjan tulokset jäävät sarjan lopullisiksi tuloksiksi.

HJK on käytännössä varma Suomen mestari, sillä helsinkiläisjoukkueella on pelaamatta kaksi ottelua, kun taas kolme pistettä HJK:n takana olevalla KuPS:lla on pelaamatta enää yksi ottelu. HJK:n maaliero on 47-16 ja KuPS:n 37-23.

Syynä kauden päättymiseen on koronapandemian aiheuttama epävarmuus. Myöhään keskiviikkona tulleen tiedon mukaan yhdessä liigajoukkueessa osa pelaajista on altistunut koronvirukselle ja joutuu karanteeniin.

Tämä oikeuttaisi seuran siirtämään ottelun pelattavaksi karanteenin jälkeen. Ottelun siirtyminen eteenpäin siirtäisi myös samanaikaisesti pelattavaa runkosarjan päätöskierrosta eteenpäin. Siirto tarkoittaisi, että loppusarjoja päästäisiin pelaamaan vasta 19.11. Tämän vuoksi loppusarjoja ei ole mahdollista pelata loppuun 30.11. mennessä.

Liigan päätöskierros on merkitty pelattavaksi ensi keskiviikkona.

STT

Kuvat: