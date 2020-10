Venäjä vetäytyi neuvotteluista, joissa on selvitelty Ukrainassa pudotetun matkustajakoneen tuhon syytä

Hollanti ja Australia kritisoivat Venäjän päätöstä vetäytyä neuvotteluista, jotka koskevat maan osuutta matkustajakoneen pudottamisessa Ukrainassa vuonna 2014. Hollanti, Australia ja Venäjä ovat vuodesta 2018 saakka käyneet keskusteluja, joiden pyrkimyksenä on ollut selvittää koneen tuhon syytä.

Malaysia Airlines -yhtiön lento MH17 ammuttiin alas 17. heinäkuuta 2014, ja kaikki koneessa olleet 298 ihmistä kuolivat. Kuolonuhreista 196 oli hollantilaisia ja 38 australialaisia.

Venäjä ilmoitti eilen vetäytyvänsä maiden välisistä keskusteluista valittaen ”häijyjä” yrityksiä syyllistää Venäjää asiassa, kuten sitä, että Venäjä on viety Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asiassa.

Hollannin johtaman rikostutkinnan mukaan koneen pudotti Itä-Ukrainan kapinallisalueelta laukaistu Buk-ilmatorjuntaohjus. Tutkijat katsovat, että ohjuslavetti kuului Venäjän asevoimille. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapahtumaan eikä ole myötävaikuttanut tutkimuksiin.

Ukraina: Venäjä pelkää, että totuus paljastuisi

Australian ulkoministeri Marise Payne ilmoitti perjantaina olevansa syvästi pettynyt Venäjän ratkaisuun vetäytyä keskusteluista.

– Kehotamme Venäjää palaamaan neuvotteluihin välittömästi, Payne sanoi lausunnossaan.

Hollannin pääministeri Mark Rutte totesi, että päätös on erityisen tuskallinen uhrien omaisille. Ukrainan ulkoministeri ilmoitti lausunnossaan Venäjän ratkaisun kertovan paljon Venäjän kokemasta pelosta, että paljastuisi totuus, mitä tapahtui koneen putoamispäivänä Itä-Ukrainassa.

Hollannissa alkoi maaliskuussa oikeudenkäynti koneen alas ampumisesta. Syytteessä on kolme Venäjän kansalaista sekä yksi ukrainalainen. Nelikko toimi tapahtuma-aikaan Itä-Ukrainan kapinallisten riveissä. Kenenkään heistä ei epäillä olevan ohjuksen varsinainen laukaisija.

STT

Kuvat: