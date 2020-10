Venäjällä julkaistiin lista maista, joiden kansalaiset voivat anoa elektronista viisumia – Suomi mukana

Pääministeri Mihail Mishustin on hyväksynyt listan maista, joiden kansalaiset voivat anoa elektronista viisumia Venäjälle ensi vuoden alusta, kerrotaan Venäjän hallituksen sivulla.

Listalla on kaikkiaan 52 maata, joiden joukossa ovat Suomi ja kaikki muut Pohjoismaat.

Elektronisen viisumin pilottihanke alkoi vuonna 2017, mutta siinä oli useita rajoituksia. Esimerkiksi elektronisen viisumin ulkomaiset haltijat saivat oleskella vain tietyillä alueilla.

Ensi vuoden alusta matkustusrajoitukset poistuvat ja lisäksi ulkomaalaiset voivat oleskella maassa entisen kahdeksan päivän sijasta 16 päivää.

Sähköinen viisumi myönnetään netissä, eikä sen saaminen edellytä kutsua, hotellivarausta eikä muitakaan matkustamisen syistä kertovaa asiakirjaa.

Elektronisen viisumin hinta on 40 dollaria eli noin 34 euroa. Alle kuusivuotiaille viisumi on ilmainen.

Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle.

STT

