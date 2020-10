Venäjällä rikottiin jälleen ennätys koronatartunnoissa, kymmeniä kansanedustajia sairaalassa

Venäjällä on rekisteröity vuorokauden aikana 17 347 koronavirustartuntaa, kertovat maan viestimet. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys uusien tartuntojen määrässä.

Vajaa kolmasosa uusista tartunnoista kävi ilmi Moskovassa. Pääkaupungissa ryhdytään tarkkailemaan metroon pyrkivien matkustajien ruumiinlämpöä, eikä kuumeisia päästetä sisälle.

Venäjän parlamentin alahuoneen duuman jäsenistä 38 on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronavirustartunnan takia, kertoi parlamentin puhemies Vjatsheslav Volodin presidentti Vladimir Putinille. Covid-19-tautia sairastaa tai on sairastanut 91 duuman jäsentä.

Espanjassa Katalonia harkitsee viikonlopuille koronasulkua

Espanjassa Katalonian aluehallinto selvittää koronasulun asettamista viikonlopuiksi.

– Tämä vaihtoehto on pöydällä, koska viikonloppuisin on enemmän sosiaalista kanssakäymistä, aluehallinnon edustaja Meritxell Budo kertoo Katalonian julkiselle radiokanavalle.

Koko Espanjassa on jo voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, joka on osa koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoituksia. Virustartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti viime päivinä niin Kataloniassa kuin koko maassakin.

Maahan on jälleen julistettu poikkeustila, joka ei koske Kanariansaaria. Poikkeustila julistettiin, koska alueet ovat kaivanneet mahdollisuuksia asettaa tiukempia rajoituksia kansalaisilleen.

Budo painotti, että nyt etsitään tapoja, joilla voidaan välttää kevään kaltainen kansallinen sulku, ja vain viikonloppuisin voimassa olevat rajoitukset ovat yksi näitä keinoista. Hänen mukaansa täysi koronasulku otetaan käyttöön vain, jos mitään muita vaihtoehtoja ei ole.

Saksan kristillisdemokraatit siirtävät puoluekokousta

Saksan kristillisdemokraatit (CDU) siirtävät joulukuun alussa pidettäväksi suunniteltua puoluekokoustaan koronapandemian vuoksi, puolue kertoo.

Puoluekokouksessa on määrä valita CDU:lle uusi johtaja.

Puolueen pääsihteerin Paul Ziemiakin mukaan puoluejohto tarkastelee tilannetta uudelleen joulukuun puolivälissä ja päättää sen jälkeen kokouksesta.

CDU haluaisi Ziemiakin mukaan pitää normaalin puoluekokouksen eikä videokonferenssia.

Melbournen kuukausien koronapiina päättymässä

Australian toiseksi suurimman kaupungin Melbournen koronasulku päättyy keskiviikon vastaisena yönä paikallista aikaa. Kaupungissa on ollut voimassa eriasteisia sulkuja liki neljä kuukautta.

Melbournessa ja sitä ympäröivässä Victorian osavaltiossa ei rekisteröity maanantaina yhtään uutta koronatartuntaa ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun alun.

– Tämä on ollut hyvin vaikea vuosi, ja Victorian osavaltion asukkaat ovat luopuneet paljosta. Olen ylpeä teistä kaikista, sanoi osavaltion pääministeri Daniel Andrews.

Myös ravintolat saavat keskiviikkona avata ovensa. Kun Andrewsilta kysyttiin, aikooko hän juhlia koronasulun päättymistä kumoamalla oluen, pääministeri vastasi olevansa ehkä valmis ”ottamaan jotain väkevämpääkin”.

Melbournesta tuli kesällä koronan toisen aallon keskus Australiassa, kun päivittäisten tartuntojen määrät nousivat yli 700:n.

Australia on onnistunut koronan torjunnassa varsin hyvin. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on todettu runsaat tuhat tartuntaa miljoonaa asukasta kohti ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 35 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaavat luvut ovat 2 700 ja 64.

Worldometerin luvuissa on toisinaan havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

