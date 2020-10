Venäjällä rikottiin taas päiväkohtaiset ennätykset koronatartunnoissa ja -kuolemissa

Venäjällä on rekisteröity vuorokauden aikana yli 17 700 uutta koronavirustartuntaa, kertovat maan viranomaiset. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Myös koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa 366:lla eli enemmän kuin koskaan aiemmin epidemian aikana.

Venäjällä virallinen epidemiaan kuolleiden määrä miljoonaa asukasta kohden on nyt 187. Suomen vastaava suhdeluku on 64.

Venäjällä on voimassa maskipakko ruuhkaisissa julkisissa tiloissa, mutta muuten esimerkiksi liikkumisrajoitukset ovat olleet toistaiseksi lievempiä kuin keväällä koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana.

Lähteet: Moscow Times, Tass, Worldometer

STT