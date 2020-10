Venäjän koronatartunnat kasvavat huolestuttavasti – yli 15 000 uutta todettua tartuntaa päivässä

Venäjällä uusia koronavirustartuntoja on todettu 15 099 kappaletta vuorokauden sisällä, kertoo muun muassa Interfax. Koronaan liittyviä uusia kuolemantapauksia kirjattiin 185.

Lokakuun alkupuolella uusia tartuntatapauksia todettiin noin 10 000 päivässä.

Kaikkiaan Venäjällä on todettu 1,4 miljoonaa tartuntaa, ja kuolemantapauksia on kirjattu 24 187.

Valtaosa tartunnoista on todettu Moskovassa. Siellä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut kuluneen viikon aikana 17 prosenttia edellisviikkoon verrattuna, koronavirustilannetta hoitavat terveysviranomaiset kertoivat lauantaina.

Yhdysvalloissa selvästi eniten tartuntoja

Venäjällä on neljänneksi eniten koronatartuntoja maailmassa. Sen edellä ovat Brasilia (5,2 miljoonaa tartuntaa), Intia (7,4 miljoonaa) ja Yhdysvallat (8,1 miljoonaa), kertoo baltimorelaisyliopisto Johns Hopkinsin seuranta.

Worldometer-tilastosivuston mukaan tartuntoja on Venäjällä varmistettu noin 9 600 miljoonaa asukasta kohden, kun kuolemantapauksia on vastaavassa suhteessa todettu 166.

Yhdysvalloissa on varmistettu miljoonaa asukasta kohden yhteensä noin 25 200 tartuntaa ja kirjattu 676 koronaan liittyvää kuolemaa.

Intiassa taas on varmistettu miljoonaa asukasta kohden noin 5 400 tartuntaa ja 82 koronakuolemaa. Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat 24 500 ja 722.

Suomessa suhdeluvut ovat 2 400 ja 63.

Maailmanlaajuisesti on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan yli 39,6 miljoonaa koronavirustartuntaa ja kirjattu yli 1,1, miljoonaa koronakuolemaa.

STT

