Venäjän Lavrov: Armenia ja Azerbaidzhan ovat suostuneet tulitaukoon Vuoristo-Karabahissa

Armenia ja Azerbaidzhan ovat suostuneet tulitaukoon Vuoristo-Karabahin alueen konfliktissa, sanoo Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Tulitauon on määrä alkaa tänään keskipäivällä. Sitä perustellaan humanitaarisilla syillä. Uutistoimisto AFP kirjoittaa kansainvälisen Punaisen Ristin toimivan välittäjänä. Tulitauon aikana tahot vaihtavat vankeja ja ruumiita, Lavrov luki lausunnosta.

Lausunnossa sanotaan, että tulitauon konkreettisista toimista sovitaan erikseen. 11 tunnin tapaamisen jälkeen Lavrov kertoi toimittajille myös, että maat aloittavat neuvottelut kestävään ratkaisuun johtavan sopimuksen sisällöstä.

Keskusteluissa on tarkoitus löytää rauhanomainen ratkaisu mahdollisimman pian. Niin sanotun Minskin ryhmän on tarkoitus välittää neuvotteluja.

Rauhanneuvottelut Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi aloitettiin Moskovassa perjantaina.

Pitkäaikaisen konfliktin tuoreet taistelut puhkesivat lähes kaksi viikkoa sitten. Kymmeniätuhansia siviilejä on joutunut pakenemaan taisteluita.

STT

Kuvat: