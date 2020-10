Vietnamissa ainakin 16 kuollut ja kymmeniä kateissa hirmumyrskyn aiheuttamien maanvyörymien seurauksena

Vietnamissa ainakin 16 ihmistä on kuollut hirmumyrskyn aiheuttamien maanvyörymien seurauksena. Lisäksi viranomaisten mukaan yli 50 ihmistä on kateissa.

Kaakkois-Aasian maahan iskenyt taifuuni Molave aiheutti keskiviikkona kaksi erillistä maanvyörymää Quang Namin maakunnassa. Valtionmedian mukaan mudan keskeltä oli torstaihin mennessä löydetty jo 16 ihmisen ruumiit.

Apulaispääministeri Trinh Dinh Dung kuvaili onnettomuutta vakavaksi ja kertoi maanvyörymien haudanneen useita ihmisiä. Ministerin mukaan onnettomuuspaikalle vievä reitti on myös osoittautunut pelastushenkilökunnan paikalle pääsyn kannalta vaikeaksi.

Torstaina jatkuivat myös yli 20 kadoksissa olevan kalastajan etsinnät. Kahden kalastusaluksen kerrotaan hävinneen ennen myrskyn rantautumista. Etsinnöissä on ollut mukana helikoptereita ja laivaston aluksia.

Rajuilman tieltä evakuoitiin turvaan ainakin 375 000 ihmistä, peruttiin sadoittain lentoja ja suljettiin kaikki maan keskiosan koulut ja virastot.

Punaisen Ristin mukaan lähes 1,2 miljoonaa ihmistä on vakavassa vaarassa ja hätäavun tarpeessa.

Jo neljäs paha myrsky tässä kuussa

Kyseessä oli jo neljäs paha myrsky maassa tässä kuussa.

– Vietnamilaiset ovat sisukkaita, mutta tuho on nyt monilla alueilla pahempaa kuin koskaan aikaisemmin, sanoo Vietnamin Punaisen Ristin johtaja Nguyen Thi Xuan Thu.

Myrsky toi mukanaan rannikkoalueille jopa kuusimetrisiä aaltoja ja repi irti kattoja sekä kaatoi puita.

Quang Ngain maakunnassa asuva Vo Thi Theu, 64, sanoi menettäneensä myrskyssä kaiken.

– Ensin talostani lähti katto, ja sen jälkeen meni kaikki muukin. Jäljellä on pelkkä sokkeli, hän suri.

Ennen Vietnamia Molave riehui Filippiineillä, missä se tappoi ainakin yhdeksän ihmistä. Valtaosa myrskyevakoista on jo palannut koteihinsa, mutta kotinsa menettäneet joutuivat jäämään evakuointikeskuksiin.

Myrskyt ovat pahentuneet

Viime viikkoina vaaralliset tulvat ja maanvyörymät ovat tappaneet Vietnamissa 130 ihmistä sekä tuhonneet tai vahingoittaneet 310 000:ta kotia.

– Nämä myrskyt ja tulvat aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä. Ne tuhoavat ihmisten elinkeinoja ja eristävät miljoonia ihmisiä, Punaisen Ristin Nguyen sanoo.

Punaisen Ristin edustajan Christopher Rassin mukaan myrskyjen lisääntyminen on yksi esimerkki siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on.

Vietnamissa on usein ennenkin tapahtunut luonnonkatastrofeja kesäkuun ja marraskuun väliin sijoittuvalla sateisella kaudella, mutta viime vuosina koetut myrskyt ovat olleet selvästi aiempaa voimakkaampia.

STT

Kuvat: