Vilppaan manageri: Jos yleisö ei uskalla tulla Salohalliin, koko kausi on vaakalaudalla

Korona-ajan tylyt realiteetit ovat iskeneet Korisliigassa kovimmin päin Vilppaan kasvoja. Viimeisten vuosien ylivoimainen yleisömagneetti on menettänyt kaksi kolmannesta katsojistaan. Vilppaan kotiavausta Kobria vastaan seurasi vain 512 katsojaa.

Myös seuran strategiaa noudattavat pitkät pelaajasopimukset kotimaisten pelaajien kanssa ovat osoittautumassa poikkeustilanteessa rasitteeksi. Näin kallista joukkuetta ei olisi rakennettu, jos olisi tiedetty koronan iskevän näin kovaa.

Vilppaan liigajoukkueen manageri Antero Jokinen kertoo, miten huolestuttava Vilppaan tilanne juuri nyt on.

Seuran palkatut työntekijät ja talkoolaiset ovat ilmeisesti joutuneet venymään paikoin jopa kohtuuttomasti?

– Se työmäärä, jonka kesällä teimme ja mitä teemme nyt, on aika lähellä tuplat normaaliin.

Kirjoitit Twitterissä, että ”tässä tulee nyt suojeltua kaikki muu paitsi seurojen tulevaisuus”.

– En halua syyllistää ketään. En todellakaan halua. Ymmärrän pelon ja ymmärrän sen, ettei moni halua istua kaksi ja puoli tuntia hallilla kasvomaski päässä. Mutta ainuttakaan tartuntaketjua ei ole tainnut alkaa urheilukatsomosta.

– Toivottavasti ihmiset ymmärtävät myös sen, että me olemme seurana vakavan paikan edessä. Jos väkeä ei käy enempää, ottelutapahtumamme on tappiollinen. Se on kestämätöntä.

Eli tilanne ei voi jatkua näin koko loppukauden ajan?

– Ei voi.

– Ihmiset eivät halua tulla hallille, koska telkkarista on kivempi katsoa matseja. Ymmärrän senkin, mutta siinä tapauksessa minun on sanottava tämä ääneen: jos tämä näin jatkuu, niin ei niitä pelejä tarvitse katsoa enää telkkaristakaan.

Mitä vaihtoehtoja Vilppaalla on?

– Yt-neuvottelut. Siinäkin on iso ongelma se, että ylivoimaisesti suurin kulu on joukkueen palkkakulut. Vaikka lainsäädäntö antaa tällä hetkellä mahdollisuuden määräaikaisen työntekijän lomauttamiseen, emme voi lomauttaa pelaajia. Eli hyviä vaihtoehtoja ei ole.

Jos Vilpas pystyisi selviytymään kauden loppuun asti, niin onko siinä tapauksessa takeita, että toiminta jatkuisi ensi syksynä?

– Meidän ongelmamme – jos sitä voi edes ongelmaksi sanoa – on se, että olemme olleet pitkäjänteisiä. Olemme tehneet pitkiä pelaajasopimuksia, panostaneet kotimaiseen kaartiin ja hakeneet pysyvyyttä. Koronatilanteessa pitkäjänteisyys iski päin näköä.

– Jos meillä ei olisi ollut ainuttakaan pelaajasopimusta tehtynä ennen koronaa, olisimme voineet pelata tämän kauden puolet halvemmalla joukkueella. Nyt meidän kokeneen kaartin (Mikko Koivisto–Juho Nenonen–Teemu Rannikko) sopimukset päättyvät ensi kevääseen.

Eli kuluva kausi on akuutein ongelma, ei seuraavat kaudet?

– Juuri näin.

Voitteko ylipäätään säästää mistään, koska joukkueen runko oli kasassa jo ennen koronaa?

– Teoriassa olisimme voineet ottaa vähemmän amerikkalaispelaajia. Mutta siinä on valtava riski. Nythän ensimmäinen pelaaja (Riku Laine) putosi jo pariksi kuukaudeksi pois.

Kun Jahaad Proctor osoittautui liian kevyeksi Korisliigaan, niin harkitsitteko edes jatkavanne kolmella ulkomaalaisella ja säästävänne näin palkkakuluissa?

– Emme. Koimme, että tässä terveystilanteessa se olisi näyttänyt samalta kuin olisimme nostaneet kätemme ylös. Eikä pelaajavaihdosta (Proctor ulos, Tyler Cheese sisään) tullut käytännössä yhtään ylimääräistä kustannusta.

Palataan vielä noin 10 kuukautta ajassa taaksepäin. Vilpas joutui loukkaantumissumaan ja hankki nopeasti korvaajaksi Tobin Carberryn, Jeremiah Woodin ja Samuel Haanpään.

Tuolloin seurajohdon reagointikykyä ylistettiin aiheesta, mutta ovatko nämä panostukset nyt rasitteita?

– Ne säästötoimenpiteet, jotka tehtiin heti viime kauden päättyessä, olivat rajuja. Niiden ansiosta viime kausi ei ollut suuri katastrofi. Pääsimme suhtnormaalista plusmiinusnolla-tilanteesta tähän kauteen.

Sitten tuli syksy ja toinen aalto.

– Tunnistimme riskit, mutta itse en ainakaan kuvitellut, että tämä virus olisi näin sitkeä. Kesällä tuli jo selväksi, ettemme pääse pelaamaan koko hallille, mutta se mikä tuli yllätyksenä, että jäimme avausottelussa niin kauas 980 katsojasta.

Päävalmentaja Sami Toiviaisen alku on Vilppaassa on ollut vaikea, osin toki syistä, joihin hän itse ei voi vaikuttaa. Mutta oletko ollut yhtään huolissasi pelillisistä asioista?

– Liian aikaista huolestua. Itse asiassa en edes pysty olemaan urheilullisesta puolesta huolestunut, koska tämä toinen huoli on huomattavasti suurempi.

– Joukkue tarvitsee toistoja ja tietynlaisen identiteetin löytymisen. Uskon, että olemme kärkinelikossa. Kevään kunto ratkaisee loput.

Olet autoliikkeen toimitusjohtaja ja harrastat urheilujoukkueen managerointia. Kumpikin ala on ottanut koronasta kovaa osumaa. Miten raskaat kuluneet seitsemän kuukautta ovat olleet sinulle henkilökohtaisesti?

– Olen nähnyt 1990-luvun laman ja vuoden 2008 pankkikriisin. Mutta tämä on täysin poikkeuksellista niihin verrattuna. Ihmiset eivät liiku. Ja kun ihmiset eivät liiku, se lamauttaa. Tosin nyt näyttää siltä, että työkuvioista selvisimme aika hyvin.

– Harrastuspuoli on selkeästi haastavampi. Tarvitsisimme 200–250 lipunostajaa lisää ottelua kohti. Mutta kuten sanoin, en halua syyllistää ketään, joka pelkää terveytensä vuoksi.

Vilpas–Kataja Salohallissa tänään kello 18.30

Lähtökohdat:

Kaksi siipirikkoa, joilla on alla voitto ja kaksi tappiota. 22 ottelun runkosarjassa voidaan puhua jo aidosti isosta ottelusta. Katajalta on sivussa ainakin Niko Mattila, todennäköisesti myös Jamar Wilson. Vilppaalta on sivussa Teemu Rannikko ja Riku Laine. Alaraajavammasta toipuva Jeremiah Wood harjoitteli tiistaina ja näytti kohtuullisen terhakkaalta. Kummankaan uusi amerikkalaispelaaja ei ehdi vielä tähän otteluun.

Seuraa heitä: Valtteri Mervola ja Perttu Blomgren.

Kaksi nuorta ja rohkeaa takamiestä, joille on langennut heti alkukaudesta odotettua isompi rooli.

Kokoonpanot:

Vilpas: Myles Stephens, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Perttu Blomgren, Ladarien Griffin, Aatu Kivimäki, Tuukka Juntunen, Elias Eerikinharju, Saiquan Jamison. Epävarma: Jeremiah Wood.

Poissa: Tyler Cheese, Riku Laine ja Teemu Rannikko.

Kataja: Valtteri Mervola, Semi Saari, Juho Kaltiainen, Mika Nuolivirta, Aapeli Alanen, Rashard Odomes, Phil Fayne, Dantez Walton, Tomi Lommi, Valtteri Pihlajamäki. Epävarma: Jamar Wilson.

Poissa: Niko Mattila, Jordan Semple ja Samuli Vanttaja.

Tulosennuste: 88–78