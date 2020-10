Virallista ensilunta odotetaan Suomeen viikonloppuna – sateenvarjolle on lähipäivinä käyttöä laajalti

Suomeen on odotettavissa virallinen ensilumi tänä viikonloppuna, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Maahan saapuu luoteesta lauantain vastaisena yönä matalapaine, johon liittyy vesisateita ja lunta etenkin Rovaniemen pohjoispuolella. Idässä lumiraja voi olla alempanakin.

Lunta on odotettavissa paikoin 5-20 senttimetriä, eniten Keski-Lapin tienoilla. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että myös Lappia etelämpänä on pieni mahdollisuus lumisateille. Todennäköisimmin ulkoilijoita ilahduttavat kuitenkin vesi ja räntä.

Lapissa on jo aiemmin tullut jonkin verran lunta tänä syksynä, mutta virallisen ensilumen määritelmä ei ole vielä täyttynyt. Sen mukaan lunta pitää löytyä mittauspisteeltä vähintään yksi senttimetri aamulla yhdeksän aikaan kesäaikana, talviaikaan aamukahdeksalta.

Viikonloppuna sateita, seuraava matalapaine jo kulman takana

Huomenna perjantaina sää on Ilmatieteen laitoksen mukaan pääosin poutainen, ja päivällä lämpötila on plussan puolella kautta maan. Kuivasta kelistä päästään nauttimaan kuitenkin vain lyhyesti, sillä viikonloppuna saapuva sadealue viipyilee Suomen yllä maanantaihin asti. Silloinkin vettä tulee vielä erityisesti maan etelä- ja keskiosissa.

Ajosää voi viikonloppuna olla haastava lumi- ja räntäsateiden vuoksi.

Tiistaista ennustetaan poutaista, mutta sateenvarjot kannattaa jättää käden ulottuville, sillä seuraava matalapaine saapuu jo keskiviikon tienoilla. Sen odotetaan kestävän useita päiviä.

Lämpötilat ovat alkuviikolla koleita, miltei koko maassa nollan tienoilla tai vähän sen yläpuolella.

STT

