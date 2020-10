Virtasen johdolla jatkossakin? Rivien väleistä voi lukea SalPan ensi kauden päävalmentajavalintaa

SalPan pelaaminen jalkapallon miesten Kakkosessa myös ensi kaudella varmistui lopullisesti tiistai-iltana Urheilupuiston tekonurmella.

Yksi sarjapiste 1–1-tasapelistä Kaarinan Poikia vastaan riitti SalPan osalta siihen, ettei FC Espoolla ole enää edes teoreettista mahdollisuutta salolaisten ohittamiseen.

– Sitä tuskaa ei enää ole, huokaisi myös SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen helpottuneena.

SalPa siirtyi johtoon 40. minuutin kohdalla Jami Siirtolan komealla laukauksella, mutta KaaPo tuli tasoihin 72. minuutilla Niklas Kuusion maalilla.

Olli Jakosella oli viimeisellä minuutilla loistopaikka voittomaalin tekemiseen, mutta läpiajo pysähtyi KaaPo-vahti Teemu Muuriseen.

Toisaalta muutama minuutti aikaisemmin SalPan maalivahti Joni Rahila oli niin ikään esittänyt loistavan lähitorjunnan, joten pistejako tyydyttänee kumpaakin joukkuetta.

Tiistainen tasapeli tiesi samalla sitä, että SalPa ei tällä kaudella voittanut yhtään ottelua kotinurmella. Saldona yhdeksästä kotiottelusta oli viisi tasapeliä ja neljä tappiota. Historiallinen suoritus sekin.

Toisaalta SalPan vierassaldo on ollut hyvä, sillä vieraskentältä SalPa on toistaiseksi kerännyt kahdeksasta ottelusta 13 pistettä neljällä voitolla ja yhdellä tasapelillä. Jäljellä on lisäksi vielä yksi vierasottelu, kun kauden päätöskierroksella SalPa kohtaa Hämeenlinnassa HJS Akatemian.

Kausi on siis kokonaisuutena ollut SalPalta erikoinen, sekava ja vaikea. Sen allekirjoittaa myös Ilkka Virtanen.

– Jos yksi sana kuvaa tätä kautta, niin se on korona. Jos mietitään esimerkiksi edeltävää viikkoa, niin tiistaina oli treenit, keskiviikkona huiliin, eilen paluu treeneihin ja tänään peli. Tai kauden alkuun kuusi treeniä, minkä jälkeen sarja alkoi.

– Vaikka se on ollut kaikille samanlaista, niin pitää huomioida, että meillä on nuori joukkue. Ei pelkästään syntymävuosiltaan, vaan miesten peleistä kokematon joukkue, Virtanen muistuttaa.

SalPan ja Ilkka Virtasen katseet ovat sarjapaikan varmistuessa alkaneet siirtyä jo ensi kauteen. Virtanen myöntää suoraan, että kiinnostusta edustusjoukkueen valmentajana jatkamiseen on.

– Haluja jatkaa on, mutta tiedän että Salossa on vaikea olla salolainen valmentaja. Ja tämä ei ole missään nimessä ollut tuloksellisesti nappikausi eikä pelillisestikään olla löydetty ihan sitä, mitä on haettu.

– Mutta siihen olen tyytyväinen, että olemme pystyneet viemään useampia pelaajia eteenpäin. Nuoria pelaajia, joiden päälle voi jatkossa rakentaa, Virtanen tiivistää kauden miinukset ja plussat omasta näkökulmasta.

Myös SalPan jalkapallojaoston puheenjohtajan Jukka Toivosen puheista on rivien välistä luettavissa, että seurankin suunnitelmissa on jatkaa Virtasen komennossa.

– Virallisesti on julkistamatta, mutta tiedotetaan viimeistään varmaan silloin, kun sarja loppuu.

– Ilkka Virtanenhan on töissä meillä eli pitkällä työsuhteella. Eli jos mitään muutosta ei haluta tehdä, niin se on tässä, Toivonen pyörittää.

Ilkka Virtasen jatkaminen edustusjoukkueen peräsimessä tuntuisi olevan kaikin puolin järkiratkaisu. Virtasen näytöt ovat riittävän hyvät ja erityisen positiivista varsinkin tällä kaudella on ollut miehen itsensäkin mainitsema omien nuorten sisäänajo miesten peleihin.

20-vuotias Olli Jakonen on kymmenellä maalilla ylivoimainen ykkönen joukkueen sisäisessä maalipörssissä, ja tuskin kovin moni olisi ennen kautta uskonut, että 16-vuotias Otto Rautiainen tulee olemaan yksi joukkueen avainpelaajista.

Jutun kirjoittaja: Jari Vuorio

MIESTEN KAKKOSEN B-LOHKO

SalPa–KaaPo 1–1 (1–0)

Maalit: 40. Jami Siirtola 1–0, 72. Niklas Kuusio 1–1

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Claudio Merville, Pekka Mattila, Vilho Heikkinen, Iku Leino; Luiyi Laguerre (v), Jami Siirtola (74. Erik Mirel), Mikke Louhela, Lucas Gabrielsson (87. Severi Keskitalo); Olli Jakonen, Otto Rautiainen (66. Eero Lehtinen, v).

SalPan muut vaihtopelaajat: Vilho Ståhlström, Valtteri Peltola, Joonas Kontkanen, Severi Jaatinen.

Yleisöä: 169

SalPan kauden viimeinen ottelu: sunnuntaina 1. marraskuuta HJS Akatemia–SalPa kello 14.