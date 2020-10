VM julkistaa tänään suhdanne-ennusteensa

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään suhdanne-ennusteensa. Tänä vuonna VM on joutunut tekemään ennusteensa poikkeuksellisessa epävarmuudessa koronaviruksen takia.

Kesällä julkaistussa taloudellisessa katsauksessa ministeriö arvioi, että talous supistuu tänä vuonna kuudella prosentilla.

– Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja syksyllä ei tule toista epidemia-aaltoa, VM totesi katsauksessaan.

VM arvioi, että kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät kuitenkin heikkoina siihen asti, kunnes sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Arvion mukaan viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua.

Kesällä VM arvioi, että bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 2,5 prosentilla ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosentilla.

Arvion mukaan julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

