VM loivensi arviotaan talouden supistumisesta: Talous tippuisi tänä vuonna 4,5 prosenttia

Valtiovarainministeriö on loiventanut arviotaan Suomen talouden supistumisesta tänä vuonna. Talous heikentyisi tänä vuonna 4,5 prosenttia kesällä ennakoidun 6 prosentin sijaan

Valtiovarainministeriö julkisti tänään suhdanne-ennusteensa, joka oli pohjana hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä.

Talouden ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 2,6 prosenttia ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosenttia. Paluu normaaliin edellyttää valtiovarainministeriön mukaan koronaepidemian nujertamista.

Julkinen talous velkaantuu nopeasti tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna julkisen talouden alijäämä syvenee 18 miljardiin euroon talouden taantuman ja hallituksen päättämien koronatukitoimien takia.

Velkasuhde jatkaa kasvamistaan jopa sen jälkeen kun epidemia on laantunut.

– Tämä johtuu siitä, että julkinen talous on rakenteellisesti alijäämäinen, selvitti valtiovarainministeriön finanssineuvos Marja Paavonen.

Pitkälti väestön ikääntymisestä johtuva kestävyysvaje on suuruudeltaan 3,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli noin 10 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden vahvistaminen 5 miljardilla eurolla vuoteen 2026 mennessä vakauttaisi velkasuhteen 70−75 prosenttiin 2020-luvun aikana.

Sen sijaan, jos velkasuhde halutaan palauttaa viime vuoden tasolle eli 60 prosentin tuntumaan, se vaatisi tällä vuosikymmenellä julkisen talouden vahvistamista noin 10 miljardilla eurolla.

Anniina Luotonen

STT

