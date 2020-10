Vuohensaareen lisää elämää

Salon kaupungin kesäkeidas Vuohensaari kasvaa entistä suurempaan rooliin, jos kehityssuunnitelmat toteutuvat. Saarelle on tarkoitus rakentaa lisää majoitustilaa ja uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Asemakaavaluonnoksessa on otettu kiitettävästi huomioon kaupunkilaisten toiveita alueen kehittämiseksi. Se on erityisen tärkeää Vuohensaaren tapaisessa kesäkohteessa, joka on helposti kaupunkilaisten tavoitettavissa.

Viurilan kartano lahjoitti Vuohensaaren vuonna 1933 silloiselle Salon kauppalalle. Lahjakirjan ehtojen mukaan saari pitää muuttaa luonnonpuistoksi, ja sitä pitää käyttää virkistysalueena.

Vuohensaaren matkailukäyttö on lisääntynyt, ja saarelle on haluttu majoitustiloja. Myös virkistyskäyttöön on luvassa houkuttelevia mahdollisuuksia uuden asemakaavan myötä.

Majoitustiloja Vuohensaareen on osoitettu kolmeen eri paikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa niitä rakennettaisiin grillipaikan lähelle. Lisäksi vilkkaimpien kesäpäivien ruuhkaa helpotetaan laajentamalla paikoitusaluetta.

Kaavaluonnokseen on otettu mukaan kaupunkilaisten toiveita ja ideoita. Leikkipaikan lähelle rantaan on piirretty venevajoja, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi kanoottivuokraukseen.

Vuohensaareen toivottiin muun muassa kiipeilypuistoa, ja sillekin on löytynyt kaavassa paikka. Toivelistalla oli myös yhteys Vaisakon luonnonsuojelualueelle, ja tätä varten kaavaluonnokseen on merkitty köysilossi.

Vireä ja vilkas kesäkeidas kaupungin ydinkeskustan tuntumassa on paikka, johon kannattaa panostaa. Uusi kaavaluonnos mahdollistaa monia uusia toimintoja, joita Vuohensaarelle on toivottu. Kaavaluonnos on hyvä esimerkki, miten kaupunki voi kuunnella asukkaita ja pyrkiä toteuttamaan toiveita.

Kaavaan merkittyjä suunnitelmia on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Kaupunkikehityslautakunnan investointisuunnitelmassa Vuohensaareen esitetään lähivuosiksi yli 700 000 euroa.