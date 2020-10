Vuosaaren palkkamurhan tilaamisesta tuomittu ruotsalaismies kieltäytyi todistamasta: ”Se, mistä Suomessa nyt keskustellaan, ei ole minun ongelmani”

Helsingin Vuosaaren 17 vuoden takaisesta palkkamurhasta tuomittu ruotsalaismies kieltäytyi maanantaina vastaamasta kysymyksiin Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen murhaoikeudenkäynnissä.

Leopoldo Gonzalez Carmona tuomittiin kolmen suomalaismiehen kanssa ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta elinkautiseen ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, joka murhasta järjestettiin. Oikeuden mukaan Gonzalez Carmona oli murhan tilaaja.

Uudessa oikeudenkäynnissä murhasta syytetään Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarniota ja ex-jengipomo Keijo Vilhusta. Gonzalez Carmonaa haluttiin kuulla oikeudessa todistajana.

Miestä yritettiin kuulla jo kerran aiemmin, mutta tuolloin hän ei saapunut paikalle oikeuteen Ruotsissa. Tällä kertaa Gonzalez Carmona saatiin etäyhteyden päähän, mutta hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin.

– Tästä on kulunut kauan aikaa, ja se, mistä Suomessa nyt keskustellaan, ei ole minun ongelmani, en halua vastata kysymyksiin, ehdottomasti en. Tämä on ajanhaaskausta, Gonzalez Carmona sanoi.

Koska Gonzalez Carmona kieltäytyi todistamasta, oikeudessa luettiin sen sijaan hänen kuulustelujaan esitutkintapöytäkirjoista. Niissä mies sanoo muun muassa, että Keijo Vilhunen oli palkkamurhan järjestelyjen takana Suomessa.

Uusia tietoja antanut halusi valvomattomille lomille

Entinen United Brotherhood -johtaja Vilhunen on kiistänyt murhasyytteen. Hänen mukaansa murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Tapauksen tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2015, kun poliisi sai uutta tietoa henkirikoksesta. Maanantaina oikeudessa kuultiin poliisia, johon yksi murhasta aiemmin tuomituista miehistä, Jani Leinonen, otti yhteyttä ja kertoi Vilhusen väitetystä osuudesta.

Vilhusen puolustusasianajaja Markku Fredman tivasi poliisilta, luvattiinko Leinoselle jotain vastineeksi tiedoistaan.

– Hän sanoi, että toivoisi, että voitaisiin ottaa tutkinnan alle se, kun hän koki kohdanneensa vääryyttä loma-asioiden kohdalla. Muut pääsivät lomille ilman saattajaa ja hän ei. Kun asiasta puhuttiin, aluksi ymmärsin, että hän ei kerro (tietojaan), jos tämä ei toteudu. Mutta kun sanoin, etten voi tällaista luvata, hän joka tapauksessa kertoi nämä asiat, nainen vastasi.

Vilhunen sanoo yrittäneensä estää henkirikosta tapahtumasta. Vilhusen mukaan hän oli vuonna 2003 Helsingin huumepoliisin tietolähde ja välitti tiedot murhahankkeesta Aarniolle, joka oli tuolloin hänen yhteyshenkilönsä.

Aarniota syytetään murhasta, koska syyttäjien mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään palkkamurhaa, vaikka hänellä oli etukäteen tarkkaa tietoa siitä. Oikeudessa todistaneelta poliisilta kysyttiin, ottiko Leinonen Aarniota puheeksi.

– Hän sanoi, että on miettinyt asiaa ja kun hän tietää, että Vilhunen ja Aarnio olivat tekemisissä keskenään, hän ei voinut ymmärtää, ettei Aarnio olisi ollut tietoinen tästä asiasta, nainen sanoi.

Taustalla Arlandan arvokuljetusryöstö vuonna 2002

Gonzalez Carmonan ja Leinosen lisäksi murhasta tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin Ünsalin lapsuudenystävä Janne Raninen ja nyt jo edesmennyt rikollisvaikuttaja Raimo Andersson.

Raninen kertoi aiemmin oikeudelle, että alkoi itse valmistella Ünsalin murhaa, kun kuuli tämän varastaneen rahaa heidän yhteiseltä ystävältään Gonzalez Carmonalta. Tosin Ranisen mukaan hänen piti vain houkutella uhri Suomeen ja luovuttaa täällä murhan tekijöille.

Aiemmin oikeus on katsonut, että Ünsalin murhan motiivi liittyi Arlandan arvokuljetusryöstöön. Aseistautuneet miehet hyökkäsivät vuonna 2002 Tukholman lentokentälle, kun arvokuljetuksen säkkejä oltiin siirtämässä SAS:n koneesta vartiointiliikkeen pakettiautoon. Ryöstäjät saivat säkit haltuunsa uhkaamalla vartijoita automaattiaseella, ja 44 miljoonan kruunun arvoinen ryöstösaalis katosi jäljettömiin.

Gonzalez Carmona tunnusti vuonna 2017 ruotsalaisen ETC-lehden haastattelussa olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija. Rikos on jo vanhentunut.

Volkan Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua Gonzalez Carmonan kätkemästä ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen murhaa.

Maria Rosvall

STT

