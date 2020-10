Vuosaaren palkkamurhasta tuomittu: Aarnio ja Vilhunen ovat yhtä syyllisiä kuin murhan tekijät

Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta tuomittu mies on sitä mieltä, että Helsingin huumepoliisin silloinen päällikkö Jari Aarnio tiesi murha-aikeesta niin paljon, että olisi voinut estää sen. Janne Ranista, 43, kuullaan tänään todistajana Helsingin käräjäoikeudessa.

Ranisen mukaan hän oli noin vuoden ajan puhunut United Brotherhoodin entiselle johtohahmolle Keijo Vilhuselle suunnittelevansa lapsuudenystävänsä Volkan Ünsalin murhaa. Vilhunen toimi tuolloin poliisin tietolähteenä.

– Kyllä niillä tiedoilla pystyy murhan estämään, Raninen sanoi.

Ranisen mielestä Aarnio ja Vilhunen ovat yhtä syyllisiä Vuosaareen murhaan, kuin sen tekijätkin. Ranisen mukaan kaksikon motiivina oli, että yksi rikollinen kuolee ja neljä muuta joutuu vankilaan.

– Jotta tienaavat itse (huumeilla) enemmän rahaa.

Ranisen mielestä Aarnio ja Vilhunen ovat yhtä syyllisiä Vuosaareen murhaan kuin sen tekijätkin.

Ranisen mukaan hän alkoi itse valmistella Ünsalin murhaa, kun kuuli tämän varastaneen rahaa heidän yhteiseltä ystävältään Leopoldo Gonzalez Carmonalta. Carmona, 47, on tuomittu yllytyksestä murhaan ja häntä on tarkoitus kuulla iltapäivällä.

– Otin itselleni roolin, että houkuttelen Volkanin pois todistajansuojelusta ja houkuttelen Suomeen ja täällä luovutan tekijöille.

Ranisen mukaan hänen ei pitänyt olla murhassa muuten mukana.

Raninen: Vilhunen tutustutti Anderssoniin

Ranisen mukaan hän oli tutustunut Vilhuseen vankilassa ja heistä oli tullut läheisiä. Vilhunen oli Ranisen mukaan se, joka tutustutti hänet ja Raimo Anderssonin, josta tuli yksi murhan tekijöistä. Andersson tuli Ranisen mukaan murhahankkeeseen mukaan, koska Carmona ei halunnut itse hävittää ruumista.

Alkuperäinen suunnitelma oli Ranisen mukaan houkutella Ünsal Herralaan Lahden kupeeseen, missä Carmona olisi tappanut tämän. Suunnitelma ei kuitenkaan onnistunut, ja Carmona lähti takaisin Ruotsiin, Raninen sanoo.

Puheissa oli Ranisen mukaan myös se vaihtoehto, että Ünsalin kimppuun olisi hyökätty hänen asunnossaan Helsingin Ullanlinnassa ja tämä olisi upotettu mereen, mutta tähän Raninen ei suostunut. Lopulta Vuosaaren asunto tarjoutui tekopaikaksi. Sielläkään Ünsalia ei Ranisen mukaan pitänyt tappaa vaan saada tajuttomaksi.

– Se on järjetöntä, jää paljon enemmän jälkiä, Raninen vastasi, kun häneltä kysyttiin, miksei murhaa haluttu tehdä asunnossa.

Tilanne Ranisen mukaan kuitenkin riistäytyi käsistä, kun Ünsal alkoi huutaa. Henkirikoksessa käytettiin hänen mukaansa scart-johtoa ja pesäpallomailaa.

Huumepoliisi kuulusteli murhasta

Raniselta kysyttiin, ihmettelikö hän jotakin seikkoja palkkamurhan alkuperäisessä tutkinnassa. Hän sanoi olleensa murhan aikaan huumepoliisin kuuntelussa epäillyn huumausainerikoksen takia.

– Naurettavinta on, että 17 vuoden aikana ei ole kysytty kysymystäkään huumeista. Se oli vain syy saada kuunteluun.

Ranisen mukaan esitutkinnassa häntä myös kuulusteli huumepoliisi, vaikka kyseessä oli murhatutkinta.

– Hän (kuulustelija) sanoi, että jos ei olisi otettu seurantaa pois sinä iltana, olisin jäänyt kiinni matto kainalossa.

Matto kainalossa oli Ranisen mukaan ilmaus sille, että ollaan hävittämässä ruumista.

Poliisi voidaan tuomita murhasta, jos laiminlyö estämisen

Tänä syksynä käynnistyneessä uudessa oikeudenkäynnissä ovat syytettynä huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja United Brotherhoodin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen. Heitä syytetään murhasta. Epäilynä on, että Aarnio tiesi henkirikoksesta etukäteen, mutta ei estänyt sitä. Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, hänet voidaan tuomita murhasta. Vilhusta taas epäillään yhdeksi murhan tekijöistä. Molemmat kiistävät syytteen.

Aarnio ja Vilhunen on tuomittu rikoskumppaneina niin sanotussa huumetynnyrijutussa. Myös miesten murhasyytteet linkittyvät läheisesti toisiinsa, koska Vilhunen sanoo olleensa se, joka kertoi murhahankkeesta etukäteen Aarniolle. Vilhunen oli tapahtuma-aikaan huumepoliisin tietolähde.

Aarnio kiistää, että olisi saanut Vilhuselta etukäteen tietoa henkirikoksesta. Aarnion mukaan asiasta oli liikkeellä korkeintaan ”yleistä huhun tasoista tietoa”.

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Ranisen, Carmonan ja nyt jo edesmenneen Anderssonin lisäksi palkkamurhasta on aiemmin tuomittu elinkautiseen Jani Leinonen. Leinonen kiisti aiemmin tällä viikolla todistajakuulemisessaan, että poliisille puhumisen syynä olisi ollut kosto.

– Ei todellakaan pidä paikkaansa, hän sanoi.

Leinosen mukaan hän meni poliisin puheille saatuaan tietää, että Aarnio olisi ”Saaran” sijaan häätänyt hänet Vuosaaren asunnosta. Murhan tekoaikaan Aarnion kanssa läheisissä väleissä ollut Saara oli Vuosaaren asunnon päävuokralainen.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: