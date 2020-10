Walmart poistaa aseet ja ammukset kauppojen hyllyiltä Yhdysvaltain levottomuuksien takia

Yhdysvalloissa suuri Walmart-vähittäiskauppayritys aikoo poistaa tilapäisesti aseet ja ammukset kauppojensa hyllyiltä. Yhtiö perustelee päätöstä maassa esiintyneellä yhteiskunnallisella levottomuudella.

Tuoreimpia väkivaltaisia mellakoita on nähty Philadelphiassa. Walmart kertoo haluavansa päätöksellä varmistaa työntekijöidensä ja asiakkaidensa turvallisuuden.

Walmartin mukaan aseita ja ammuksia myydään edelleen, mutta ne eivät ole näkyvillä, vaan asiakkaiden täytyy niitä erikseen pyytää. Yhtiön tiedottajan mukaan Walmart on toiminut samaan tapaan myös muutaman kerran aiemmin viimeksi kuluneiden vuosien aikana.

Yhdysvaltain ensi viikon presidentinvaalien on ennustettu mahdollisesti johtavan levottomuuksiin.

STT

Kuvat: