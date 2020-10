WHO: Taistelut Vuoristo-Karabahista levittävät alueella koronavirusta

Armenian ja Azerbaidzhanin taistelut kiistellystä Vuoristo-Karabahista helpottavat koronaviruksen leviämistä alueella, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Järjestön tiedottaja Tarik Jasarevic muistutti tiedotustilaisuudessa, että covid-19-tauti ei kunnioita rajoja.

Joukkojen mobilisointi ja ihmisten siirtäminen taistelujen tieltä lisäävät viruksen kykyä saada jalansijaa, hän sanoi.

WHO:n mukaan molemmissa maissa koronatartunnat ovat kasvussa. Äskettäin Armenia kertoi, että uusien tartuntatapausten määrä on kaksinkertaistunut 14 päivän aikana. Azerbaidzhanissa uusien tartuntojen määrä on puolestaan viime viikon aikana kasvanut 80 prosenttia.

Taisteluissa kuollut satoja ihmisiä

Taistelut Armenian ja Azerbaidzhanin välillä Vuoristo-Karabahin alueesta ovat jatkuneet tiistaina. Kansainvälinen Punainen Risti sanoo, että konflikti on jo vaikuttanut satojentuhansien ihmisten elämään.

Yli kaksi viikkoa jatkuneissa taisteluissa on kuollut lähes 600 ihmistä, joista 73 siviileitä. Luvut on laskettu osapuolten antamien tietojen perusteella.

Edes lauantaina Venäjän johdolla neuvoteltu humanitaarinen tulitauko vankien vaihtamista ja kuolleista huolehtimista varten ei ole pitänyt.

– Siviilejä kuolee tai kärsii elämää mullistavista vammoista. Koteja, liiketiloja ja aiemmin vilkkaita katuja pommitetaan palasiksi, Euraasian Punaisen Ristin johtaja Martin Schuepp sanoo tiedotteessa.

Vuoristo-Karabahin asukkaat ovat pääosin armeniankielisiä, mutta Josif Stalin liitti alueen Azerbaidzhaniin maiden kuuluessa Neuvostoliittoon. Armenia valtasi alueen hallintaansa Neuvostoliiton hajottua. Tämänhetkiset taistelut ovat kiivaimpia sitten vuoden 1994.

Yksikään maa ei ole tunnustanut Vuoristo-Karabahin itsenäisyysjulistusta. Kansainvälisen oikeuden mukaan alue kuuluu Azerbaidzhanille, ja Venäjä tukee näkemystä.

Syytöksiä puolin ja toisin

Vuoristo-Karabahin itsenäisyyttä ajavat viranomaiset syyttävät Azerbaidzhania hyökkäyksistä alueen etelä-, pohjois- ja koillisosissa. Azerbaidzhan taas syyttää Armeniaa iskuista Vuoristo-Karabahin ulkopuolella sijaitseville Goranboyn, Terterin ja Agdamin alueille.

Terterissä oleva AFP:n toimittaja kertoo kuulleensa kovaa tykistötulta lähistöltä ja nähneensä raketinheittimen ajavan ohi samalla, kun azeriarmeija alkoi keskittää tulta vuoristoon.

STT

