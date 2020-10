Wiurilassa kaikuu pian Petite Messe Solennelle – konsertti aiotaan pitää myöhemmin myös Halikon kirkossa

Halikon Musiikkiyhdistys juhlii 40-vuotista taivaltaan konsertilla, joka tarjoaa harvinaisen musiikkielämyksen. Yhdistys esittää Wiurilan juhlasalissa Gioachino Rossinin Petite Messe Solennellen. Esiintymässä on parikymmentä musiikin ammattilaista, suurin osa Halikon Musiikkiyhdistyksen kasvatteja.

– Teos on todella monipuolinen. Siinä on paljon kvartetteja ja pieniä sooloja, tosi vahvoja karaktäärejä. Se on kuin oopperamusiikkia, kuvailee Halikon Musiikkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Henni Isojunno.

Teoksen löysi juhlakonsertin ohjelmistoksi Halikon Musiikkiyhdistyksen perustaja Helinä Rinne.

– Pianonsoiton ja kuorolaulun opetus on ollut yhdistyksessämme aina keskeisessä osassa. Siksi halusin löytää teoksen, joka sopii kuorollemme ja hienoille pianisteillemme, Rinne kertoo.

Rinne kuuli Petite Messe Solennellen vuosi sitten Espoon Urkuyö ja Aaria -festivaaleilla.

– Tätä teosta ei kuulla kauhean usein. Se on tehty kahdelle flyygelille, urkuharmonille ja 12 laulajalle. Se sopii meille täydellisesti.

Alun perin konsertti piti järjestää Halikon kirkossa, mutta tällä viikolla Salon seurakunta päätti, että aikuiskuorot eivät toistaiseksi saa esiintyä seurakunnan tiloissa. Siksi konsertille oli etsittävä uusi paikka, ja yhdistys päätyi Wiurilan juhlasaliin.

Wiurilaan mahtuu koronarajoitukset huomioiden vain 60 kuulijaa, joten konsertti on jo loppuunvarattu. Vain yksittäisiä lippuja voi kysellä. Halikon Musiikkiyhdistys kuitenkin lupaa, että Petite Messe Solennelle tullaan tarjoamaan vielä isollekin yleisölle.

– Aiomme ehdottomasti järjestää konsertin tulevaisuudessa Halikon kirkossa siten, että se on kaikille avoin. Tällä hetkellä tavoitteenamme on ensi kesä tai alkusyksy, Isojunno sanoo.

Rossini on kuuluisa oopperoistaan, ja Petite Messe Solennelle syntyi yhtenä hänen viimeisistä teoksistaan. Ennen sen tekemistä hän oli ollut jo lähes kymmenen vuotta säveltämättä.

– Rossini oli omana aikanaan supersuosittu, koska hänen oopperansa olivat niin pidettyjä. Rossinin ei enää olisi tarvinnut säveltää, ja hän vetäytyikin pitkäksi aikaa linnaansa. Mutta sitten hän teki tämän teoksen linnan rouvalle esitettäväksi, Rinne kertoo.

– Teoksessa on tosi sieluunkäyviä melodioita, hän myöntää.

Wiurilassa Petite Messe Solennellen tulkitsee 17-henkinen, varta vasten koottu juhlakuoro. Mukana on muun muassa useita vanhoja Halikko Ensemble -kuoron laulajia sekä kuoron taiteellisena johtajana alusta asti toiminut Matti Pelo, joka nyt laulaa mukana kuorossa.

1990-luvun alussa perustettu Halikko Ensemble menestyi aktiivisina vuosinaan kansainvälisestikin, ja se on esittänyt monia suuria teoksia, kuten Vivaldin Glorian, Bachin Johannes Passion ja Faurén Requiemin. Nykyään kuoro kootaan vain harvakseltaan isoja konsertteja varten.

Solisteina konsertissa esiintyvät sopraanot Heli Koskinen, Pirjo Rajalin-Tymura ja Saara Rauvala, altto Peppi Laine, tenorit Roope Pelo ja Antero Törhönen sekä baritoni Jussi Vänttinen. Suuri osa solisteista on Halikon Musiikkiyhdistyksen omia kasvatteja.

– Me olemme ottaneet solistit aina omasta kuorosta. Konsertin solistit siis laulavat myös juhlakuorossa, mainitsee juhlakuoroa johtava Helinä Rinne.

Pianoa teoksessa soittavat Henni Isojunno ja Angela Saarinen. Urkuharmonia soittaa Laura Kuisma.

Halikon Musiikkiyhdistys perustettiin vuonna 1980 tarjoamaan musiikinopetusta halikkolaisille lapsille ja nuorille.

– Silloin Salon musiikkiopistossa oli kiintiöt ympäristökuntien opiskelijoille. Musiikkiyhdistyksen tarkoitus oli tarjota opetusta niille halikkolaisille, jotka jäivät vaille tuota opiskelupaikkaa, Rinne kertoo.

Yhdistyksen toiminta alkoi muskarista, mutta pian käynnistyivät myös pianonsoitonopetus ja kuorolaulu sekä isot yhteiset esitykset, kuten lastenoopperat.

Nykyään yhdistys antaa pianonsoiton lisäksi opetusta huilun, viulun ja rumpujen soitossa sekä yksinlaulussa ja bändisoitossa. Eniten yhdistyksellä on piano- ja rumpuoppilaita.

– Oppilaita on vajaat 200 ja opettajia 12. Määrä on pysynyt samoissa jo aika monta vuotta. Opettajissa on jonkin verran vaihtuvuutta, ja heitä joudutaan etsimään välillä ympäri Etelä-Suomea. Kysyntää opetukselle on niin paljon kuin vain järjestämme sitä, Isojunno kertoo.

Musiikkiyhdistyksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten musiikin harrastusta koko Salon alueella. Tätä tehdään tällä hetkellä muun muassa kymmenen muskariryhmän ja kahden lastenkuoron voimin. Yhdistyksellä on myös lainasoittimia, joilla voi päästä harrastuksen alkuun.

– Meihin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi johonkin kylään halutaan muskaria tai pianonsoitonopetusta. Meistä on aina mahtavaa, jos pystymme toteuttamaan jonkun toiveen harrastaa musiikkia, Isojunno sanoo.

Petite Messe Solennelle, Halikon Musiikkiyhdistyksen 40-vuotisjuhlakonsertti Wiurilan juhlasalissa 7. marraskuuta klo 15.