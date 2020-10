Yhden erikoisominaisuuden puuttuminen erottaa Anton Lundellin kirkkaimmasta kärjestä

Mikko Rantanen (varausnumero 10), Patrik Laine (2), Miro Heiskanen (3), Jesperi Kotkaniemi (3) ja Kaapo Kakko (2) ovat viisi edellistä suomalaista NHL:n kärkivarausta.

Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa joukon jatkoksi odotetaan HIFK:n Anton Lundellia, jonka varausnumeroa povataan välille 10-15.

– Antonin vahvuus on kokonaisvaltaisuus. Joku poikkeusominaisuus nostaisi hänet aivan kärkijoukkoon. Jollain se on laukaus, mutta esimerkiksi Kakolla härskiys, millä hän menee maalintekopaikkoihin. Anton on hyvä yleispelaaja, joka taitaa kaikki neljä pelitilanneroolia, Mika Marttila avaa STT:lle.

Marttila valmensi Lundellin 2001-ikäluokkaa maajoukkuepolun alusta lähtien alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuihin saakka. Kevään 2019 MM-joukkueeseen valmentaja nosti myös vuotta nuorempia pelaajia, joten Marttila tuntee myös heidät.

– Topi Niemelä oli kisajoukkueessa ja pääsi Kärppien liigajoukkueeseen viime syksynä. Hänellä on hyvät pelitaidot, Marttila kehaisee puolustajaa.

Suomalaisista ensimmäiselle kierrokselle on tyrkyllä myös Ässien Roni Hirvonen. Suomalaismaalivahtien kärkenä varattaneen Kärppien Joel Blomqvist, mutta 2002-ikäluokan maajoukkuevalmentaja Anssi Laine nostaa esiin yllätysnimen.

– Markkasen Juho SaiPasta on kovassa nousussa.

Toisella tai viimeistään kolmannella kierroksella kelvannevat myös TPS:n puolustaja Eemil Viro ja Ilveksen hyökkääjä Roby Järventie, jonka viime kausi sujui tehokkaasti Mestiksen Kooveessa.

– Järventiellä on huikea potentiaali. Myös Tapparan Kasper Simontaival on lahjakas pelaaja, Laine lisää.

Persoona esiin

Lauantaina 19 vuotta täyttänyt Lundell tuo edellisistä suomalaisista kärkivarauksista mieleen Rantasen.

– Rantanen on noista lähimpänä, Marttila vahvistaa toimittajan näkemyksen.

– Joukkueelle pelaaminen ja joukkueen edun ajatteleminen. Kumpikin tekee huomaamattomia asioita, jotka eivät näy katsomoon. Lundell on monipuolinen. Hän hoitaa alivoiman, ylivoiman ja aloitukset.

Marttila löytää yhden selkeän kehityskohteen.

– Hän liukuu hyvin kun pääsee liikkeeseen, mutta NHL:ää ajatellen hän tarvitsee räjähtävyyttä luisteluun. Peli siellä on sellaista start and stop -jääkiekkoa.

Lundell vakuutti keskiviikon lehdistötilaisuudessaan, että kesäharjoittelussa painotus on ollut voiman hankkimisessa. Tämän pitäisi näkyä luisteluvoimassa, mutta myös kaksinkamppailuissa.

– Lähes kaikki seurat ovat haastatelleet minua. Seurat ovat ottaneet selville, millainen persoona ja pelaaja olen, Lundell sanoi.

Chicago kiehtoi nuorta Lundellia

Lundell pelaa HIFK:n liigamiehistössä kolmatta kauttaan, mutta varaavalla seuralla ei vaikuta olevan väliä.

– Nuorempana kannustin vähän enemmän Chicagoa, mutta enää ei ole mitään lempijoukkuetta, keskushyökkääjä riisui ennakko-odotuksia.

Varattavana ensimmäistä kertaa on muitakin vuoden 2001 lopussa syntyneitä.

– Veeti Miettisellä on piilopotentiaalia, Marttila nostaa esiin yliopistokiekkoa Yhdysvalloissa pelaavan espoolaishyökkääjän.

Varauksetta jääminen ei tarkoita NHL-unelman hylkäämistä. Joel Kiviranta napattiin NHL:ään 23-vuotiaana maailmanmestarina vuosi sitten. Hän nousi yhdeksi avainpelaajista, kun Dallas eteni Stanley Cupin finaaleihin.

Eikä varaus takaa NHL-paikkaa. Vuonna 2016 Patrik Laineen lisäksi kärkiviisikossa kelpasivat myös Jesse Puljujärvi (4) ja Olli Juolevi (5), mutta vain Laine on vakiinnuttanut paikkansa taalajäillä.

”Kaikki menettivät siinä, ettei MM-kilpailuja järjestetty”

Kanadan valta-asema NHL:ään varattavien pelaajien joukossa on selvä, mutta perinteisten eurooppalaisten kärkimaiden Ruotsin, Suomen ja Venäjän joukkoon tunkevat myös Keski-Euroopan vauraat Itävalta, Saksa ja Sveitsi.

Maailman kiekkoperheen kasvusta kielii se, että varaustilaisuuden korkeimmalle rankatun suomalaisen Anton Lundellin yläpuolelle on arvioitu Saksan Tim Stützle ja Itävallan Marco Rossi, joiden yhdessä Lundellin sekä Ruotsin Lucas Raymondin ja Alexander Holtzin kanssa odotetaan rikkovan kanadalaisrintamaa.

– Saksa ja Sveitsi ovat rakentaneet usean vuoden ajan rahalla olosuhteita ja panostaneet jääkiekkoon. Isosta massasta nousee kärkiyksilöitä esiin. Saksan 2002 syntyneiden ikäluokka on todella laadukas, Suomen poikamaajoukkueita pitkään valmentanut Marttila näkee.

Maiden tason nouseminen näkyy miestenkin puolella.

– Saksa saavutti olympiahopeaa 2018, ja Sveitsin menestys ei ole sattumaa, Marttila viittaa käkikellomaan kahteen 2010-luvun MM-hopeaan.

KalPan urheilujohtajana nykyään työskentelevä Anssi Laine valmensi Suomen 2002-ikäluokkaa kolmen kauden ajan ja tuntee myös Stützlen tapaiset keskieurooppalaislupaukset.

– Saksalla on erittäin hyvä kärki tuossa ikäluokassa, ja kolme pelaajaa pelasi koko viime kauden DEL-liigassa. Saksa olisi ollut kova MM-kilpailuissa, Laine sanoo.

Alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuja ei pystytty pelaamaan huhtikuussa. Oliko tämä kova isku erityisesti eurooppalaispelaajille, kun suuri näytönpaikka NHL:n varaustilaisuutta varten ei toteutunut?

– Kaikki menettivät siinä, ettei MM-kilpailuja järjestetty. Tässä asiassa ei ollut voittajia. NHL-seurat tekevät läksynsä hyvin, mutta kisojen peruuntumisen myötä samassa tapahtumassa ei päästy vertaamaan eri maiden pelaajia, Laine muistuttaa.

Myös Laine nostaa esiin Keski-Euroopan akatemiat, joissa olosuhteisiin ja valmennukseen on panostettu.

– Muutaman vuoden ajan tulee satunnaisia piikkejä, mutta sitten taso laajenee, Laine arvioi.

Petteri Ikonen

STT