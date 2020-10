Yhdysvalloissa koronatilanne pahenee entisestään – yli 94 000 tartuntaa viimeisen vuorokauden aikana

Yhdysvalloissa koronavirustilanne pahenee entisestään. Viimeisen 24 tunnin aikana maassa on vahvistettu 94 125 uutta tartuntaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Luku kuvaa tilannetta torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Kyseessä on korkein 24 tunnin aikana tilastoitu tartuntamäärä pandemian aikana. Edellinen ennätys on torstailta, jolloin uusia tartuntoja oli yli 91 000.

Yhdysvalloissa jo yli yhdeksän miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia on lähes 230 000. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten tartunnan saaneita ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Maassa on noin 328 miljoonaa asukasta.

Barcelonassa levottomuuksia koronarajoitusten vuoksi

Espanjan toiseksi suurimmassa kaupungissa Barcelonassa mielenosoittajat ottivat perjantaina yhteen poliisin kanssa. Mielenosoittajat protestoivat uusia rajoituksia ja ulkonaliikkumiskieltoa vastaan. Lisäksi viranomaiset olivat kieltäneet ihmisiä poistumasta kaupungista koronavirustilanteen vuoksi.

Paikallisen poliisin mukaan 700 ihmistä osoitti mieltään, ja myöhemmin noin 50 ihmisen ryhmä oli alkanut heitellä ”vaarallisilla esineillä” poliiseja. 20 poliisia loukkaantui yhteenotoissa, 12 ihmistä pidätettiin ja useat poliisin ajoneuvot vaurioituivat.

Myös Pohjois-Espanjassa sijaitsevassa Burgosissa oli väkivaltaisia levottomuuksia, kun useat kymmenet nuoret mielenosoittajat heittivät pulloilla ja kivillä poliiseja sekä sytyttivät roskakoreja palamaan.

Yli 46 miljoonan asukkaan Espanjassa asetettiin heinäkuussa monia rajoituksia, kun koronavirustartunnat lähtivät uudelleen nousuun. Kataloniassa baarit ja ravintolat suljettiin lokakuun puolivälissä.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on lähes 1,2 miljoonaa ihmistä saanut koronavirustartunnan ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 35 000.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT