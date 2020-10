Yhdysvalloissa senaatti äänestää uudesta korkeimmat oikeuden tuomarista ensi maanantaina

Yhdysvalloissa kiistelty korkeimman oikeuden tuomarinimitys on tulossa senaatin äänestykseen ensi maanantaina, vain noin viikkoa ennen maan presidentinvaaleja.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell kertoi äänestysaikataulusta medialle tiistaina paikallista aikaa. Republikaaneilla on senaatissa enemmistö, joten presidentti Donald Trumpin nimitysehdotuksen odotetaan menevän läpi.

Trumpin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi on konservatiivinen Amy Coney Barrett. Paikka 9-jäsenisessä tuomioistuimessa vapautui, kun liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg kuoli syyskuussa.

Demokraatit ovat vaatineet, että paikka täytetään vasta presidentinvaalien jälkeen.

STT

Kuvat: