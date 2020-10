Yhdysvalloissa vuorokaudessa yli 91 000 uutta koronatartuntaa – luku on suurempi kuin kertaakaan pandemian aikana

Yhdysvalloissa on todettu yli 91 000 uutta koronavirustartuntaa 24 tunnin aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Luku kuvaa tilannetta keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Luku on suurin 24 tunnin sisällä kirjattu tartuntamäärä pandemian aikana.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten sekä tartuntoja että koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntoja on tilastoitu jo lähes yhdeksän miljoonaa ja kuolemia lähes 229 000, yliopiston seuranta kertoo.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: