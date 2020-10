Yhdysvaltalaismediat: Korkein oikeus antaa Trumpin hallinnon lopettaa väestönlaskennan ennen aikojaan

Yhdysvaltain korkein oikeus on antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan keskeyttää väestönlaskenta ennen aikojaan, maan mediat kertovat.

NPR:n mukaan hallinto on perustellut tarvetta laskennan keskeyttämiselle sillä, että tuloksista ehdittäisiin raportoida presidentille ennen vuoden lopussa häämöttävää takarajaa.

New York Times -lehti kertoo, että laskennan keskeyttämisen uskotaan johtavan epätarkkoihin tilastoihin. Lisäksi hallinnon on arvioitu pyrkivän vähentämään demokraattien kannattajien äänten painoarvoa.

Väestönlaskennan tuloksien perusteella päätetään muun muassa, kuinka monta edustajaa kukin osavaltio saa edustajainhuoneeseen ja kuinka monta valitsijamiestä osavaltioilla on presidentinvaaleissa.

https://www.npr.org/2020/10/13/921428056/supreme-court-allows-trump-administration-to-end-census-early

https://www.nytimes.com/2020/10/13/us/supreme-court-census.html

