Yhdysvaltalaisraportti: Suurimmilla teknologiayhtiöillä on liikaa valtaa, lakimuutokset tarpeen

Suuret yhdysvaltalaiset teknologiajätit Amazon, Apple, Facebook ja Google ovat ”monopoleja”, jotka käyttävät väärin asemaansa markkinoilla, arvioi Yhdysvaltain edustajainhuoneen lakivaliokunta raportissaan.

Asiasta kertoo muun muassa Guardian-lehti. Sen mukaan valiokunta katsoo, että yhtiöt käyttävät asemaansa tavoilla, jotka murentavat yrittäjyyttä, heikentävät yhdysvaltalaisten yksityisyyden suojaa internetissä sekä horjuttavat vapaan ja monipuolisen lehdistön jalansijaa.

– Tuloksena on vähemmän innovaatioita, vähemmän valinnanvaraa kuluttajille sekä heikentynyt demokratia, lähes 500-sivuisessa raportissa todetaan.

Lakivaliokunta esittää, että yhtiöiden toimintaa on syytä suitsia. Muutoksia tarvitaan esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön, valiokunta arvioi. Uutistoimisto AFP:n mukaan toimenpiteet voivat mahdollisesti johtaa jättifirmojen pilkkomiseen.

Lakivaliokunnan kartellien vastainen paneeli totesi jo aiemmin, että jättiyhtiöillä on liikaa valtaa. Yhtiöiden johtohenkilöt olivat lakivaliokunnan kuultavina heinäkuussa. Yhteensä selvitys on kestänyt 16 kuukautta.

Vaikka teknologiayhtiöitä on kritisoitu laajasti, ei raportti kuitenkaan saanut lakivaliokunnan republikaanien tukea. Se kertoo AFP:n mukaan puoluepoliittisesta jakautuneisuudesta.

Republikaanit ovat jo pidempään väittäneet, että teknologiafirmat syrjivät alustoillaan konservatiivisia näkemyksiä.

– Valitettavasti demokraatit eivät huomioineet tätä keskeistä ongelmaa puolueellisessa raportissaan. Sen sijaan he edistävät radikaaleja ehdotuksia, jotka muuttaisivat kartellien vastaista lainsäädäntöä äärivasemmiston vision suuntaan, republikaaniedustaja Jim Jordan Ohiosta lausui.

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuone on demokraattienemmistöinen, kun taas senaatti on republikaanien hallinnassa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

STT