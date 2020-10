Yhdysvaltojen mukaan sopu ydinaseita rajoittavasta sopimuksesta olisi lähellä – Venäjä kiisti suostuvansa ehtoihin

Yhdysvaltojen mukaan se ja Venäjä ovat edistyneet ydinaseita rajoittavan Uusi Start -sopimuksen neuvotteluissa.

Yhdysvaltojen neuvottelijan mukaan maa olisi valmis jatkamaan helmikuussa päättyvää sopimusta ainakin jonkin aikaa, mikäli Venäjä puolestaan suostuu rajoittamaan ydinasearsenaaliaan.

Yhdysvaltain presidentin asevalvonnan erityisedustaja Marshall Billingslea kommentoi sopimuksen tilannetta Heritage Foundation -ajatushautomon tilaisuudessa tiistaina paikallista aikaa.

– Uskomme, että tästä on olemassa periaatteellinen sopimus hallitustemme ylimmällä tasolla, Billingslea muotoili.

Hänen mukaansa ”herrasmiessopimus” tarvitsee vielä Venäjän hyväksynnän. Billingslean mukaan Yhdysvallat olisi valmis sopimaan ”vaikka huomenna”, mutta asian edistyminen vaatii myös Venäjältä poliittista tahtoa.

Venäjä ei kuitenkaan näyttänyt olevan halukas hyväksymään rajoitusesitystä. Venäjän edustajana neuvotteluihin osallistunut varaulkoministeri Sergei Rjabkov kuvasi ehdotusta mahdottomaksi hyväksyä, kertoivat venäläiset uutistoimistot.

– Jos amerikkalaiset ovat yhtä mieltä toimittamiemme dokumenttien kanssa, sopimus voisi syntyä jo huomenna. Mutta kun näkemyseroja on niin paljon, en voi käsittää, millä perusteilla Washingtonin-kollegamme levittävät näitä teorioita, Rjabkov sanoi valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin mukaan.

Valvontajärjestelyt keskeisessä osassa

Uusi Start -sopimus koskee strategisten mannertenvälisten ydinohjusten määrää ja valvontaa. Jos sopimus irtisanotaan, voimassa ei ole yhtään ydinaseita rajoittavaa sopimusta.

Billingslea ja Rjabkov tapasivat neuvotteluissa Helsingissä viime viikon maanantaina. Samat edustajat olivat mukana myös Wienin neuvotteluissa elokuussa.

– Merkittävin ulottuvuus sopimuksessa ovat valvontajärjestelyt. Molemmilla osapuolilla on koko ajan tieto siitä, mihin käyttövalmiita ydinaseita on sijoiteltu ja millaisia määriä. Jos tällaista sopimusta ei enää ole, se merkitsee, ettei ole enää mitään virallista valvontamekanismia tai tiedonvälitysvelvollisuutta, tutkija Tapio Juntunen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta kuvaili STT:lle viime viikon neuvottelujen aikaan.

Yhdysvalloilla ja Venäjällä on mahdollisuus pelkällä presidenttien noottien vaihdolla jatkaa nykyistä sopimusta maksimissaan viisi vuotta, kunhan se tehdään ennen helmikuuta.

Yhdysvallat haluaa Kiinan rajoitusten piiriin

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi pari päivää sitten, että presidentti Donald Trumpin hallinto yrittää kiivaasti ajaa neuvotteluja maaliin. Yhdysvaltojen tavoitteena on ollut saada myös Kiina rajoitusten piiriin. Jos sopimus Yhdysvaltojen ja Venäjän välille syntyy, Kiina saattaisi taipua arvioimaan asemaansa uudestaan, CNN kirjoittaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kiinan ydinohjelma kasvaa nopeasti eikä maa ole mukana rajoitussopimuksissa. Kiinalla on kuitenkin ydinaseita yhä merkittävästi vähemmän kuin Yhdysvalloilla tai Venäjällä.

Trumpin hallinnon aikana Yhdysvallat on alkanut systemaattisesti vetäytyä kansainvälisistä sopimuksista. Maassa järjestetään presidentinvaalit kolmen viikon päästä.

