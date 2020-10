YK: Luonnonkatastrofien määrä liki kaksinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen, ilmastonmuutos pääsyyllinen

Ilmastonmuutos on pääsyyllinen siihen, että luonnonkatastrofien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen, YK:n katastrofiriskien hallintavirasto UNDRR kertoo uudessa raportissaan.

Vuosina 2000-2019 suuria katastrofeja tapahtui 7 348 kappaletta, mikä on miltei kaksi kertaa enemmän kuin edeltävien 20 vuoden aikana, jolloin niitä oli 4 212.

Tällä vuosisadalla katastrofit ovat tappaneet yli 1,2 miljoonaa ihmistä. Lisäksi ne ovat maksaneet maailman taloudelle yli 2,5 biljoonaa euroa eli 2,5 tuhatta miljardia euroa.

STT

