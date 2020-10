Yksi Vuosaaren palkkamurhasta elinkautista istuvista todistaa tänään Aarnion ja Vilhusen osuudesta henkirikokseen

Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä kuullaan tällä viikolla todistajina miehiä, jotka on aiemmin tuomittu ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta elinkautiseen. Tänään vuorossa on viisikymppinen mies, joka asui tapahtumien aikaan, syksyllä 2003 asunnossa, jossa Ünsal murhattiin.

Käräjäoikeus katsoi, että Ünsal kuristettiin kuoliaaksi, mutta hovioikeuden mukaan tekotapa jäi avoimeksi. Vuosaarelaisasunnosta kuitenkin löytyi todisteita. Ruumiskoirat merkkasivat siellä samat kohdat, ja asunnon seinästä löydettiin Ünsalin verta. Oikeuden mukaan Jani Leinonen myös kuskasi asunnossaan olleita huonekaluja sukulaisensa tontille Tervakoskelle ja poltti ne.

Leinosen lisäksi murhasta on aiemmin tuomittu elinkautiseen kolme ihmistä. Ünsalin lapsuudenystävä Janne Raninen vapautuu ehdonalaiseen ensi vuonna. Toinen suomalaistuomittu, pitkän linjan rikollinen Raimo Andersson pahoinpideltiin kuoliaaksi vuonna 2018 hänen ollessaan vankilalomalla. Yllytyksestä murhaan tuomittiin ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona. Ranista ja Carmonaa on määrä kuulla torstaina.

Tänä syksynä käynnistyneessä uudessa oikeudenkäynnissä ovat syytettynä huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja United Brotherhoodin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen. Heitä syytetään murhasta. Epäilynä on, että Aarnio tiesi henkirikoksesta etukäteen, mutta ei estänyt sitä. Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, hänet voidaan tuomita murhasta. Vilhusta taas epäillään yhdeksi murhan tekijöistä. Molemmat kiistävät syytteen.

Aarnio: Ennen murhaa liikkui vain huhuja

Aarnio ja Vilhunen on tuomittu rikoskumppaneina niin sanotussa huumetynnyrijutussa. Myös miesten murhasyytteet linkittyvät läheisesti toisiinsa, koska Vilhunen sanoo olleensa se, joka kertoi murhahankkeesta etukäteen Aarniolle. Vilhunen oli tapahtuma-aikaan huumepoliisin tietolähde.

Aarnio kiisti viime viikolla oikeudessa jälleen, että hän olisi saanut Vilhuselta etukäteen tietoa henkirikoksesta. Aarnion mukaan asiasta oli liikkeellä korkeintaan ”yleistä huhun tasoista tietoa”. Hänen mukaansa uhkailu oli muutenkin alamaailman jutuissa arkipäivää.

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Vilhunen sanoi oikeudessa, että yksi murhasta aiemmin tuomituista miehistä olisi vaatinut häneltä kymmenientuhansien eurojen korvauksia vasikoinnista. Vilhusen mukaan rahoja oli yritetty periä myös hänen perheeltään.

Arlandan arvokuljetusryöstö motiivina

Aiemmin annetun hovioikeuden tuomion mukaan Volkan Ünsalin murhan motiivi liittyi Arlandan arvokuljetusryöstöön.

Aseistautuneet miehet hyökkäsivät vuonna 2002 Tukholman lentokentälle, kun arvokuljetuksen säkkejä oltiin siirtämässä SAS:n koneesta vartiointiliikkeen pakettiautoon. Ryöstäjät saivat säkit haltuunsa uhkaamalla vartijoita automaattiaseella.

44 miljoonan kruunun arvoinen ryöstösaalis katosi jäljettömiin.

Leopoldo Gonzalez Carmona tunnusti vuonna 2017 ruotsalaisen ETC-lehden haastattelussa olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija. Rikos on jo vanhentunut.

Volkan Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua Carmonan kätkemästä ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen murhaa.

