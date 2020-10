Yle: Myrskyinvestoinnit selittävät vain pienen osan sähkön siirtohintojen korotuksista – hinnat nousseet nopeasti vuodesta 2016 alkaen

Myrskyjen varalta tehdyt investoinnit selittävät vain pienen osan viime vuosina tehdyistä sähkön siirtohintojen korotuksista, kertoo Yle. Tulokset perustuvat Ylen selvitykseen sähkön siirtohintojen noususta.

Ylen koostamista Energiaviraston tiedoista ilmenee, että 13:n verkkoyhtiön toteutunut liikevaihto kasvoi nopeasti sen jälkeen, kun verkkoyhtiöiden valvontamalli muuttui vuoden 2016 alusta.

Valvontamallin muutoksessa Energiavirasto nosti tuottoprosenttia, jolla valvotaan verkkoyhtiöiden hinnoittelua. Käytännössä yhtiöt saivat siis mahdollisuuden kerätä aiempaa enemmän maksuja asiakkailtaan.

Ylen mukaan muutos tarkoitti, että verkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto nousi keskimäärin 38 prosenttia vuodenvaihteessa 2015-2016.

Valvontamallin muutoksen jälkeen sähkön siirtohinnat lähtivät nopeaan nousuun vuodesta 2016 alkaen.

Verkkoyhtiöiden toteutunut liikevaihto kasvoi yhteensä 23 prosenttia heti vuonna 2016. Kolmen vuoden ajanjaksolla vuodesta 2015 vuoteen 2018 yhtiöiden toteutunut liikevaihto kohosi yhteensä 39 prosenttia, Yle kertoo.

Kuitenkin Ylen mukaan verkkoinvestoinnit aiheuttivat siirtomaksuihin keskimäärin vain vajaan neljän prosentin vuotuisen korotustarpeen vuosina 2016-2018.

Energiaviraston johtaja Veli-Pekka Saajo myönsi maanantaina Ylen aamun haastattelussa, että hintoja on korotettu selvästi enemmän kuin virasto ennusti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut lakiesitystä, jolla pyrittäisiin hillitsemään sähkön siirtohintojen nousua. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi eduskunnan kyselytunnilla kesäkuussa, että hallitus on tuomassa siirtohintoja koskevan lakiesityksen eduskunnalle syksyllä.

https://yle.fi/uutiset/3-11588082

Iiro-Matti Nieminen

STT

