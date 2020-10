Yritysostot ja opetussuunnitelmauudistukset siivittivät Sanoman tulosta – HS:n tilausmäärä ylitti 400 000 tilauksen rajapyykin

Mediakonserni Sanoman tulos kasvoi heinä-syyskuussa erityisesti yritysostojen ansiosta.

Operatiivinen liikevoitto nousi 111 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 78 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi 401 miljoonaan euroon 285 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoo tiedotteessa, että konsernin tulos oli hyvä kolmannella vuosineljänneksellä, joka on oppimisliiketoiminnan huippusesonki.

– Tänä vuonna hyvää kasvuamme vauhdittivat opetussuunnitelmauudistukset etenkin Puolassa ja pienemmässä mittakaavassa myös Hollannissa, Duinhoven kertoo tiedotteessa.

Duinhovenin mukaan sekä sanomalehtien että viihteen tilausmyynti kasvoi heinä-syyskuussa. Helsingin Sanomien tilausmäärä ylitti 400 000 tilauksen rajapyykin. Tilauksista noin kolmannes on puhtaasti digitaalisia. Ruutu+-suoratoistopalvelulla on puolestaan yli 300 000 tilaajaa.

Keväällä pahasti kärsinyt mainosmyynti on Duinhovenin mukaan piristynyt odotuksia nopeammin.

– Tästä huolimatta uskomme, että mainonnan kysyntään tulee liittymään merkittävää epävarmuutta tulevina kuukausina ja todennäköisesti vielä ensi vuonnakin, hän kertoo.

Vuosi täynnä yrityskauppoja

Sanoma osti keväällä Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat suurimpina lehtinä Aamulehti ja Satakunnan Kansa. Kaupan integraatio etenee suunnitelmien mukaan, Duinhoven kertoo.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Sanoma ilmoitti myyneensä verkkopalvelu Oikotien norjalaiselle mediakonsernille Schibstedille. Kauppahinta oli 185 miljoonaa euroa.

Aiemmin lokakuussa Sanoma ilmoitti ostavansa espanjalaisen oppimateriaalikustantajan Santillana Spainin. Kaupan odotetaan kasvattavan oppimisliiketoiminnan osuutta Sanoman konsernin tuloksesta noin 55 prosentista 65 prosenttiin.

Sanoma on STT:n pääomistaja noin 75 prosentin osakeomistuksella.

Ilkka Hemmilä

STT

