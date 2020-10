Yrityssalo kalastelee kohdennetulla markkinoinnilla uusia yrityksiä Saloon

Salon päivitetty yritysmarkkinointistrategia näyttää PowerPoint-esityksessä selkeältä: viesti pitää saada perille ulkopaikkakuntalaisten, laajentumis- tai muuttohaluisten yritysten omistajille, johtoryhmän jäsenille ja hallituksille. Tavoitteeseen päästäkseen digimarkkinointiloikkaa suunnitellut Yrityssalo aikoo käyttää selvästi aiempaa enemmän euroja nimenomaan sosiaalisen median kohdennettuun mainontaan sekä maksulliseen Google-mainontaan.

Mainosalustoina toimivat sosiaalisessa mediassa ne kanavat, joissa yritysjohtajat ovat, eli LinkedIn ja Facebook.

– Lisäksi kohdennamme mainontaa myös printtimediaan, kuten Kauppalehden ja Helsingin Sanomien vaikuttajaliitteisiin. Nyt tehdään mainontaa nimenomaan Salon ulkopuolelle, jotta saisimme tänne uusia yrityksiä luomaan uutta kasvu-uraa toiminnalleen, jatkaa Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola.

Yrityssalossa markkinoinnista puhutaan elinvoimamainontana. Tehtävä on siirtynyt Yrityssalolle Salon kaupungilta, joka pääosin rahoittaa toimintaa. Osoituksena markkinoinnin tärkeydestä Yrityssalo avasi tänään verkkoon uuden Invest In Salo -sivuston, jossa on kiteytettynä kaikki se, mitä Salosta halutaan kertoa uutta tuotanto- tai toimitilaa etsiville yrityksille.

Sivuston avaamisen yhteydessä julkaistiin myös runsaat puolitoista minuuttia pitkä mainosvideo (yllä), joka kiteyttää Invest In Salon sanoman.

– Videosta haluttiin hengästyttävän vaikuttava ja samalla informatiivinen. Se on tuotettu yhteistyössä Salon Kauppakamariosaston kanssa, Pirvola kertoo.

Musiikin Find your new home field -videoon on tehnyt paikallinen DJ-kuuluisuus Darude, eli Ville Virtanen.

Ensimmäinen osa saa jatkoa viidellä lyhyemmällä markkinointivideolla, jotka julkaistaan 2–3 viikon välein loppuvuoden aikana.

– Jatko riippuu rahoituksesta, jonka saamme Salon kaupungilta. Usko on vahva, että tuki on samaa luokkaa kuin aiemmin myös ensi vuonna, muotoilee Yritysssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Minkälaisia yrityksiä Saloon sitten kalastellaan?

– Jos miettii vaikkapa Valmet Automotivea, niin siinä olisi yksi esimerkki todellisesta isosta kalasta. Se on ehkä enemmän malliesimerkki ulkomaalaisesta tuotantoyrityksestä, joka voisi toimia Salossa. Siksi markkinointia suunnitellaan tehtävän jatkossa myös kansainvälisesti yhdessä Business Finlandin lanseeraamaan Invest In Finlandin kautta, tiivistää Yrityssalon yritysneuvoja Jouko Urmas.

Samalla Urmas muistuttaa, että Invest In Salo -sivusto palvelee Salosta uutta toimialuetta tai -tilaa etsivien yritysten lisäksi myös jo Salossa olevia yrityksiä.

– Sijoittumispalveluiden myötä tarjolla on maksuton kokonaisuus, josta käy ilmi niin toimialan markkinatieto ja liiketoimintamahdollisuudet kuin käytettävissä oleva työvoima Salon alueella. Lisäksi tarjolla on muun muassa vapaat toimitilat ja yritystontit. Nämä tiedot hyödyttävät yhtä lailla jo Salossa olevia yrityksiä, Urmas selventää.