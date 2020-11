16-vuotias poika kateissa Nurmeksessa, mahdollisesti shortseissa ja paljain jaloin – poliisikoirat ja useat poliisipartiot mukana etsinnöissä

Poliisi etsii mahdollisesti eksyksissä olevaa 16-vuotiasta poikaa Pohjois-Karjalan Nurmeksessa. Itä-Suomen poliisi tviittasi etsinnöistä hieman puolenyön jälkeen.

Pojalla on mahdollisesti vain shortsit vaatetuksena, ja hän saattaa olla paljain jaloin.

Komisario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista kertoi STT:lle puoli kahdeksan aikaan aamulla, että poikaa ei ole vielä löydetty.

Poikaa on etsitty useamman poliisipartion voimin ja poliisikoirien avulla. Alueella kävi myös helikopteri, joka ei kuitenkaan pystynyt osallistumaan etsintöihin sääolosuhteiden takia. Etsintöjä on tehty sekä maastossa että katualueella, Koskinen kertoo.

Viimeisin havainto pojasta on eiliseltä illalta noin kymmenen tai yhdentoista aikaan.

Koskisen mukaan alkuolettama oli, että poika on liikkeellä vähissä vaatteissa. Koskinen kuitenkin sanoo, että poika saattaa olla pukeutunut paremminkin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista numeroon 112.

https://twitter.com/PoliisiIS/status/1322667516460748801

Iiro-Matti Nieminen

STT

