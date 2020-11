Juha Kylänpää polki 17 800 kilometriä lintujen perässä ja pysähtyi 22 kertaa Salon Torikadun ”lintuasemalla”

Mäntysirkku Raisiossa oli ensimmäinen, tunturikiuru Hangossa viimeinen.

Tammikuun alusta lokakuun loppuun laitilalainen Juha Kylänpää on bongannut 280 lintulajia. Saavutus on uusi ekovuodarien Suomen ennätys. Se on yksi laji enemmän kuin helsinkiläisen lintuharrastaja Eino Hiekkasen ennätys vuodelta 2014.

Vuodari tarkoittaa vuoden pinnaa eli vuoden aikana Suomessa havaittua lintulajia. Eko tarkoittaa sitä, että pinnat on hankittu lihasvoimalla, lähinnä kävellen, soutaen ja pyöräillen. Kylänpää liikkuu polkupyörällä, myös Lapin lintujen luo.

– 17 800 kilometriä, hän vahvisti keskiviikkona Salossa.

Edessä oli vielä 116 kilometriä Laitilaan viemään viimeiset pinnat kotiin.

Tunturikiuruhavainto Hangossa 30. lokakuuta rauhoitti.

– Olo oli iloinen ja leppoisa. Nyt ei ole enää pakko etsiä… mutta jos tieto tulee, menen, aktiivinen lintuharrastaja miettii jo seuraavia havaintoja.

Yleistyvän ekobongaus on Kylänpäästä mielekästä. Hän luopui autosta linturetkillään kuusi vuotta sitten.

Linnut ovat kiehtoneet Juha Kylänpäätä lapsesta asti. Isä vei hänet luontoon, kun poika osasi kävellä. Vuodesta 1968 hän on tehnyt muistiinpanoja havainnoistaan.

Kaksi vuotta sitten Turun Lintutieteellinen yhdistys järjesti ekovuodarikisan, jossa Juha Kylänpää sijoittui kolmanneksi. Voittajat olivat Salosta, Tomi Juurikivi ja Pasi Airike.

Tänä vuonna hän kilpaili itsensä kanssa.

– Mietin kauan. Laskin, onko Laitilasta mahdollista saavuttaa ennätys. Helsingissä tilanne on toinen. Sinne eksyy enemmän lintuja, siellä on enemmän harrastajia ja tiedostuskanavasysteemi toimii. Päädyin, että on mahdollista.

Mitä rupeama vaatii?

– Täytyy tulla toimeen itsensä kanssa, täytyy tykätä pyöräilystä ja liikennettä ei saa pelätä.

Kylänpää polkee valtateitä pitkin. Hän ei suin surmin laittaisi päähänsä kuulokkeita, vaan haluaa turvallisuussyistä kuulla liikenteen äänet. Yösydännä, liikenteen hiljentyessä, kuulee myös lintujen ääriä.

Polkipyörä on 14-vaihteinen Tunturi, jonka hän on tuunannut tarpeidensa mukaiseksi. Pistosuojatut renkaat ovat yliveto.

– Tänä vuonna ei ole ollut yhtään rengasrikkoa renkaantappossepelissä.

Matkaa tehdessä Kylänpään yllätti apu, tuki ja kannustus, jota muut lintuharrastajat ovat tarjonneet.

– Pikkultarinta olisi jäänyt näkemättä, jos puskaa ei minulle olisi näytetty.

Sitkeys ja kohtalainen kunto ovat hyviä avuja, ja tankkauksesta on huolehdittava.

– Perunamuusipussi, kuumaa vettä termoksesta ja järvikalaa purkista. Jalostajan hernekeittoa voi syödä suoraan purkista. Koronan takia olen välttänyt ruokapaikkoja.

Osan lintulajeista bongari suunnittelee näkevänsä melko varmasti lintujen kausittaisen esiintyvyyden mukaan. Kaikkein harvinaisemmat linnut taas tulevat minne tulevat ja niiden näkemisessä on myös tuuria.

Koko vuoden Juha Kylänpää on ollut aika lailla lähtövalmiina turhia menoja sopimatta.

– Siirsin hammaslääkärin tarkastuskäynnin ensi vuodelle. Minulla on viisas vaimo, joka sanoi, että jos en nyt saa tehdä tätä, se jää harmittamaan, hän hymyilee.

Aika oli otollinen. Alkutalvesta Kylänpää jäi eläkkeelle Laitilan papin virasta ja ilmoitti, ettei tänä vuonna ole käytettävissä näissä tehtävissä.

Suomen ennätyksessä on mukana lajeja, joita hän ei ole tavannut aikaisemmin, kuten mustakurkkurautiainen Hangossa ja mäntysirkku Raisiossa.

Salo on ollut tärkeä välietappi matkoilla Hankoon ja Helsinkiin. Hän on viettänyt Salossa 22 yötä veljensä, myös aktiivisen lintuharrastajan, Lasse Kylänpään, perheen kodissa. Asunto on tänä vuonna saanut jopa uuden nimen, Tolias.

– Lyhenne Torikadun lintuasemasta! Hangon lintuasema on Halias ja Jurmon Julias.

Salosta Kylänpää sai kuusi pinnaa: valkoselkätikka, viitakerttunen ja luhtakerttunen Halinkolahdella, piekana Kinnarpyölissä Halikossa, pähkinänakkeli Wiurilan kartanolla ja pensassirkkalintu Uskelan emäkirkolla.

Ekobongari Juha Kylänpää

Eläkkeellä oleva pappi.

Lintuharrastaja lapsesta asti.

Muistiinpanoja lintuhavainnoista vuodesta 1968.

Ekovuodarien SE 2020: 280 lintulajia.

Havainnot elämän aikana: vapaalla tyylillä 314 lajia, ekobongauksella 309 lajia.

18 000 euroa lintujen suojeluun

Ennätystä suurempana moottorina Juha Kylänpäällä oli raha.

– Lintujen suojelu on ollut aina lähellä sydäntä. Minulla oli halu ja tarve tehdä tästä mahdollisimman julkista.

Ennätyksen tavoittelua seuranneet ihmiset antoivat lahjoituslupauksen. He sitoutuivat maksamaan jokaisesta nähdystä lajista ja lisäksi osa käytti kerrointa ennätyksen synnyttyä.

– Ajattelin, että 6 000 euroa olisi tosi hyvä, mutta rahaa on kertynyt Birdlife Suomen tilille 18 000. Paras yksittäinen tulos on helsinkiläiseltä harrastajalta. Hän maksoi euron lajista ja kerroin oli viisi. Se on 1 400 euroa.

Rahat käytetään muuttolintujen suojeluun Välimeren maissa.

– Lintuja räiskitään aseilla ilman ajatustakaan syömisestä ja pikkulintuja otetaan häkkilinnuiksi, hän murehtii.