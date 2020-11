”Tiet pahimmillaan kuin jääkenttiä” – meteorologi varoittaa aamun ajokelistä

Aamun ajokeli on huono suuressa osassa maata kuuraisten teiden vuoksi. Varoitus huonosta ajokelistä on voimassa koko maassa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuusriski on kohonnut.

Sääpalveluyritys Forecan mukaan tienpinnoille on yön aikana paikoin muodostunut paksu kuurakerros. Ajokeli voi paikoin olla petollisen liukas vielä aamupäivälläkin, Foreca sanoo.

– Maanantaiaamuna kuuraisia tienpintoja löytyy laajalti maan etelä- ja keskiosasta, paikoin muualtakin. Tiet ovat pahimmillaan kuin jääkenttiä, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas Forecan verkkosivuilla.

Mäntykannas huomauttaa, että tienpinnan lämpötila voi olla pakkasen puolella, vaikka ilman lämpötila olisikin nollan yläpuolella.

– Kuuranmuodostus on yleensä voimakkaimmillaan silloilla, rampeilla ja avoimien vesistöjen lähellä olevilla tieosuuksilla. Myös tienpinnan laatu vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ja voimakkaasti kuuraa syntyy.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylin lämpötila on 4-9 astetta maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.

Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa päivän ylimmät lämpötilat ovat nollan tuntumassa.

https://www.foreca.fi/meteorologilta/q8s67bsg

STT