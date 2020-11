Äänestyspaikat avautuivat Yhdysvaltain itärannikolla – tuloksia aletaan saada ensi yönä

Vaalipäivän äänestys Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa on alkanut. Äänestyspaikat avautuivat aamukuudelta paikallista aikaa eli kello 13 Suomen aikaa useissa itärannikon osavaltioissa.

Äänestys jatkuu keskiviikon puolelle Suomen aikaa. Ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaa kello yhdeltä yöllä, ja viimeiset paikat aamukahdeksalta.

Tuloksia aletaan saada yön mittaan. Normaalisti vaalit ovat ratkenneet aamuyöllä Suomen aikaa, mutta tulosten varmistumisessa voi tällä kertaa kestää tavallista pidempään. Postiäänten suuri määrä hidastaa ääntenlaskua, ja joissakin osavaltioissa tuloksen selviäminen voi viedä monta päivää.

Ennätykselliset 98 miljoonaa amerikkalaista äänesti ennakkoon. Viime presidentinvaaleissa annettiin yhteensä 137 miljoonaa ääntä, ja tällä kertaa äänestysaktiivisuuden odotetaan nousevan huomattavasti korkeammalle.

Äänestysintoa on todennäköisesti kasvattanut ainakin se, että presidentti Donald Trump on vahvasti mielipiteitä jakava hahmo, joka herättää voimakkaita tunteita niin puolesta kuin vastaan.

Trump on altavastaaja

Demokraattien ehdokas Joe Biden on selvä ennakkosuosikki vaalien voittajaksi. Ex-varapresidentillä on ollut gallupeissa tukeva etumatka presidentti Trumpiin, jonka suosio etenkin valkoisen väestön ja naisten keskuudessa on alhaisempi kuin vuonna 2016.

Trumpilla on kuitenkin yhä mahdollisuus voittaa, jos gallupit ovat riittävän paljon pielessä. Neljä vuotta sitten Trump voitti vaalit, vaikka oli gallupeissa altavastaajana. Tällä kertaa tosin gallupien pitäisi osua harhaan vielä selvästi pahemmin.

Voittaakseen vaalit Trumpin olisi voitettava lähes kaikki vaa’ankieliosavaltiot. Useissa niistä Bidenilla on gallupjohto, ja monissa Trumpin neljä vuotta sitten voittamissa osavaltioissa tilanne on nyt tasainen.

Ehkäpä keskeisin vaa’ankieliosavaltio ennakolta on Pennsylvania, jossa Bidenilla on ollut gallupeissa keskimäärin viiden prosenttiyksikön johto. Sekä Biden että Trump ovat kampanjoineet ahkerasti Pennsylvaniassa viime päivinä.

Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän pitkään, ja Trump on vihjaillut demokraattien yrittävän voittaa osavaltiossa vilpillisesti. Trumpin onkin pelätty julistautuvan ennenaikaisesti vaalivoittajaksi, jos hän johtaa ääntenlaskua Pennsylvaniassa vaali-iltana.

Vaalien voittaja aloittaa presidenttikautensa 20. tammikuuta.

Samaan aikaan presidentinvaalien kanssa äänestetään myös kongressivaaleissa, joissa demokraatit pyrkivät ottamaan haltuunsa republikaanien hallitseman senaatin. Vaaleissa valitaan myös monia paikallis- ja aluetason päättäjiä.

Lähteenä myös AFP, Washington Post.

Anssi Rulamo

STT

