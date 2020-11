Aasian pörssit avautuivat pirteästi rokoteuutisen vanavedessä

Aasiassa pörssipäivä on alkanut nousutunnelmissa sen jälkeen, kun maanantaina lääkejätti Pfizer ja saksalaisyhtiö Biontech kertoivat myönteisiä uutisia koronavirusrokotteesta.

Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi avasi noin 1,5 prosentin nousussa. Laajempi Topix-indeksi oli kaupankäynnin alussa myös noin 1,5 prosenttia plussalla.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi kipusi noin 1,76 prosenttia.

Lisäksi Kiinassa Shanghai Composite oli noin 0,4 prosenttia plussalla. Sen sijaan Shenzen Composite -indeksi vajosi 0,07 prosenttia.

Wall Streetillä Dow Jones sulki 3 prosentin nousussa

New Yorkissa pörssit sulkeutuivat maanantaina kaupankäynnin alkua maltillisemmassa nousussa. Pörssikurssit ampaisivat maanantaina nousuun, kun lääkeyhtiöt kertoivat, että koronarokote on estänyt 90-prosenttisen tehokkaasti koronaviruksen aiheuttaman taudin testauksissa.

Wall Streetillä teollisuusosakkeiden Dow Jones -indeksi oli lähes 3 prosentin nousussa kaupankäynnin päätteeksi, ja laaja-alainen S&P 500 -indeksi nousi 1,2 prosenttia. Kaupankäynnin aluksi Dow Jones nousi 4,4 prosenttia ja S&P 500 kolme prosenttia.

Teknologiapainotteinen Nasdaq kuitenkin laski 1,5 prosenttia.

Pfizerin osake oli New Yorkin pörssissä kaupankäynnin päätteeksi 7,7 prosenttia plussalla.

Markkinoita vahvisti maanantaina myös tieto siitä, että Yhdysvaltain presidentiksi nousee demokraattien Joe Biden.

STT

