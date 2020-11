Aira Samulin sai Vuoden lotta -tunnustuksen

Lotta Svärd Säätiö on nimennyt Vuoden lotaksi 2021 tanssinopettaja-yrittäjä Aira Samulinin. Vuoden lotta -tunnustus myönnetään lottatyössä ansioituneelle henkilölle tai lottahengessä uutterasti toisten hyväksi toimineelle suomalaiselle naiselle.

Palkintoperusteissa todetaan, että Samulin on tehnyt aktiivista mielenterveystyötä sekä nuoriso- ja vanhustyötä läpi elämänsä.

– Tämä on valtavan iso asia, kuin piste iin päälle, ja kiitän syvästi. Vuodet lottajärjestössä ovat olleet elämässäni kantava voima ja inspiraation lähde. Oli hirvittävän väärin, että lottajärjestö piti lakkauttaa. Koen kuitenkin vahvasti, että lottahenki on edelleen ajankohtainen, ja se koskettaa kaikenikäisiä, Samulin toteaa.

Lotta Svärd Säätiö on 1921-44 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön perillinen. Järjestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuksen nojalla syksyllä 1944. Lotat ennakoivat tämän ja perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön, jonka nimissä lottien yhteiskuntavastuutyötä jatkettiin. Vuonna 2004 nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi. Säätiö toimii lottajärjestössä palvelleiden naisten aikoinaan laatimien sääntöjen puitteissa.

Säätiön rekisterissä on lottia ja pikkulottia noin 7 500, joiden keski-ikä on 97 vuotta.

Liikunta auttaa kestämään poikkeusolot

Aira Samulin liittyi pikkulottiin kahdeksanvuotiaana. Pikkulotissa hän kertoo oppineensa erilaisten varusteiden huoltamista ja valmistamista, ruuanlaittoa sekä kääreiden sitomista. Hän myös työskenteli lottana ja pikkulottana suojeluskunta- ja lottapiirin kansliassa apulaisena.

Siirryttyään lotaksi 17-vuotiaana Samulin aloitti Päämajan lääkintäosaston toimistossa.

Samulin on vuosikymmeniä puhunut liikunnan merkityksestä mielen hyvinvoinnille.

– On viisasta hakea elämästä hyviä puolia ja keskittyä niihin. Ihminen pysyy terveenä, kun on elämäniloa ja elämänhalua, Samulin sanoo.

– Nyt on kestämisen paikka, mutta me selviämme. Tulevaisuuteen voi katsoa positiivisen mielin. Tanssi toi minulle sodan keskellä iloa. Myös näissä poikkeusoloissa se on tuonut valoa elämään.

STT

