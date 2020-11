Alaskan republikaanisenaattori piti paikkansa – kaksi viimeistä paikkaa ratkeaa tammikuussa

Yhdysvalloissa republikaanipuolue on varmistanut jälleen yhden paikan maan senaatissa. Sekä CNN että NBC ovat ilmoittaneet, että Alaskan istuva senaattori Dan Sullivan on varmistanut itselleen jatkopaikan senaatissa reilusti yli puolilla annetuista äänistä.

Presidentinvaalien yhteydessä järjestetyissä kongressivaaleissa republikaanit ovat toistaiseksi osoittaneet vahvaa suorittamista. Tällä hetkellä republikaaneilla on 50 paikkaa ja demokraateilla 48 paikkaa 100-paikkaisessa senaatissa. Kaksi jäljellä olevaa paikkaa on vielä selvittämättä, sillä Georgian osavaltion senaattoripaikat ratkeavat tammikuulle suunnitellun senaattorivaalin toisen kierroksen myötä.

Jos demokraatit haluavat saada kiinni republikaanien johtoaseman, kummankin Georgian paikan on mentävä demokraattiehdokkaalle. Tasaäänestystilanteissa lopputuloksen ratkaisisi tällöin varapresidentin eli demokraattien Kamala Harrisin ääni.

Yhdysvalloissa lakien hyväksymiseen tarvitaan senaatin tuki. Lisäksi senaatti hyväksyy presidentin nimitykset esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomareiksi tai suurlähettiläiksi.

Jos senaatti pysyy republikaanienemmistön hallussa, presidentinvaalit voittaneelta Joe Bidenilta vaaditaan puoluerajat ylittäviä neuvottelutaitoja. Biden sanoi aiemmin tällä viikolla olevansa varma, että hän kykenisi saamaan riittävän määrän republikaanisenaattoreita puolelleen.

AFP

STT

Kuvat: