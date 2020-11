Alfa Laval saamassa vain 33 prosenttia Neleksen osakkeista – tarkoittaa todennäköisesti ostotarjouksen peruuntumista

Ruotsalainen Alfa Laval on alustavan tuloksen mukaan saamassa vain 33 prosenttia kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Alfa Laval kertoo asiasta pörssitiedotteessa.

Ostotarjouksen toteuttamisen ehtona on ollut vähintään 50 prosentin omistusosuuden saaminen. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan 4. marraskuuta. Jos Alfa Laval ei siihen mennessä ole saanut yli 50 prosenttia Neleksen osakkeista, ostotarjous peruuntuu.

Alfa Lavalin pitäisi siis keskiviikkoon mennessä saada vielä yli 17 prosenttia Neleksen osakkeista, jotta kauppa voisi toteutua.

Pian alustavan tuloksen julkaisun jälkeen Neleksen osakkeen arvo putosi Helsingin pörssissä noin viidellä prosentilla.

Alfa Laval teki heinäkuun puolivälissä ostotarjouksen Neleksestä, joka irtautui Metsosta heinäkuun alussa.

Nelestä on havitellut myös Valmet, mutta Neles torjui Valmetin esityksen yhtiöiden sulautumisesta. Neleksen hallituksen mukaan se ei saanut Valmetilta riittäviä tietoja esityksestä eikä pitänyt esitystä osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena.

Valmet hankki 14,9 prosenttia Neleksestä heinäkuun alussa, kun Neles oli itsenäistynyt Metsosta. Heinä-syyskuun aikana Valmet vähitellen nosti omistustaan 29,5 prosenttiin ja ehdotti Valmetin ja Neleksen sulautumista.

Neles aloitti itsenäisen kaupankäynnin heinäkuun alussa

Neles on virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja. Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla.

Neleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi heinäkuun ensimmäisenä päivänä Metson osittaisjakautumisen seurauksena.

Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 2 900 työntekijää, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa.

Alfa Laval toimii energia-, meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla noin 100 maassa.

Alfa Lavalilla on 17 500 työntekijää.

STT

