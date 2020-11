Altian yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Arcuksen kanssa

Altian ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön sulautumisen norjalaisen Arcuksen kanssa. Sulautumisesta on tarkoitus muodostaa uusi yhtiö nimeltään Anora.

Yhtiöt kertoivat yhdistymisestä syyskuussa. Sulautumisen oletetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Suomen hallitus siunasi yhdistymissuunnitelmat lokakuun lopulla. Suomen valtio on Altian suurin yksittäinen omistaja noin 36 prosentin omistusosuudella. Valtion omistusosuuden yhdistyvästä yhtiöstä on määrä olla vajaat 20 prosenttia.

STT

