Salon seudun ammattiopistossa ei siirrytä etäopetukseen, vaan koulutus jatkuu ennallaan. Päätös on vastoin Varsinais-Suomen alueellisen koronaryhmän tuoretta suositusta.

– Olemme käyneet keskusteluja sekä sairaanhoitopiirin että Salon kaupungin kanssa, ja niiden perusteella teimme päätöksen. Tilanne on kuitenkin sen verran vakava, että tehostamme toimia viruksen leviämisen estämiseksi, sanoo Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila.

Alueellinen koronapandemiaryhmä suositteli tiistaina, että toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa siirryttäisiin etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään ensi maanantaista alkaen kahdeksi viikoksi. Suositus tuli salolaisille yllätyksenä.

– Meidän on ollut hirveän vaikeaa ymmärtää suosituksen sisältöä, sillä ei meidän tilanteemme ole muuttunut mihinkään. Meille asianosaisille ei ole perusteltu mitenkään, mihin suositus perustuu. Tilanteemme on ollut sama viikkoja, Juhantila sanoo.

Ammattiopisto on jo ryhtynyt jakamaan opiskelijoille maksutta maskeja ja visiirejä, ja turvavälejä kasvatetaan entuudestaan. Suojan käyttämisestä tulee pakollista.

– Velvoitamme opiskelijat käyttämään maskeja työsaleissa ja luokkatiloissa. Jos maskia ei voi käyttää, tarjoamme visiirejä. Vältämme myös entistä enemmän turhaa liikkumista eri tilojen välillä.

Juhantilan mukaan tavoitteena on, että opiskelijat ovat omissa opetustiloissaan muulloin, paitsi ruokailun ajan. Ruokailuaikoihin lisätään porrastuksia. Oppilaitoksen tiloihin on tulossa lisää käsidesin jakelupisteitä, ja pumppupullot korvataan automaateilla.

– Muistutamme opiskelijoita siitä, että jos heillä on vähänkään oireita, he menevät kotiin ja koronatestiin. Jos vointi on sellainen, että he voivat opiskella, he sopivat etäopetuksesta opettajan kanssa.

Juhantila sai tiedon etäopetussuosituksesta tiistai-iltapäivällä, minkä jälkeen hän oli laajasti yhteydessä maakunnan eri ammattioppilaitoksiin, jotka sijaitsevat Turun ulkopuolella. Soittokierroksen perusteella oppilaitoksissa on ollut yksittäisiä tartuntoja – tai ei tartuntoja lainkaan.

– Rivien välistä olen ymmärtänyt, että Turussa tilanne on toisenlainen.

Sattumoisin tiistai-iltapäivälle osui Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen kokous. Oppilaitos sai päätökselleen jatkaa lähiopetusta hallituksen tuen.

– Olimme keväällä niin pitkän ajan etäopetuksessa, että useat opiskelijat ovat jo opiskelleet tutkintoonsa kuuluvat teoriaosuuden. Etänä opetettavat asiat loppuvat monien osalta yksinkertaisesti kesken. Ammatillisessa opetuksessa on paljon käytännön tekemistä. Harvalla on kotona autokorjaamoa tai metallisorveja, joilla kädentaitoja voi harjoitella.

Juhantila korostaa, että koulutuskuntayhtymä seuraa päivittäin koronatilanteen kehitystä.

– Jos tilanne alkaa pahentua, pystymme tekemään nopeasti uuden päätöksen.

Salon seudun ammattiopistossa on ollut syksyn aikana yksi koronatartunnan saanut oppilas. Juhantilan mukaan tartuntaketju on tunnistettu, ja asianosaiset ovat olleet karanteenissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan etäopetussuosituksen syynä on se, että ammatillisissa oppilaitoksissa on ollut paljon koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja. Kaikkiaan toisen asteen koulutuksessa olevat oppilaat ovat saaneet toistakymmentä tartuntaa maakunnassa kahden viime viikon aikana.

– Näistä valtaosa on tullut nimenomaan ammatillisista oppilaitoksista.

Alueellinen koronaryhmä totesi tiedotteessaan, että päätökset oppilaitosten käytännöistä tehdään paikallisesti epidemiologisen tilanteen mukaan.

Pietilä muistuttaa, että kaikkien oppilaitosten opetustilanteissa on tärkeää huomioida riittävä väljyys.

– Maskia käyttämällä voidaan vähentää altistuksia opetuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja kaikissa julkisissa tiloissa, Pietilä sanoo.