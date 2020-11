Amnesty: Etiopiassa satoja siviilejä tapettu verilöylyssä

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan satoja siviilejä on tapettu verilöylyssä Etiopian Tigrayn osavaltiossa maan luoteisosassa. Väkivaltaisuudet leimahtivat aiemmin marraskuussa Etiopian hallituksen joukkojen ja Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) joukkojen välillä.

Amnestyn raportti on ensimmäinen laajasti siviiliuhreihin liittyvä selvitys levottomuuksista. Amnesty kertoi tiedoistaan samana päivänä, kun Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Etiopian pääministeri Abiy Ahmed oli uutistoimisto AFP:n mukaan kertonut hallituksen joukkojen saavuttaneen voittoja alueella.

Amnestyn mukaan satoja ihmisiä oli puukotettu tai hakattu kuoliaaksi Mai-Kadran kaupungissa aiemmin tällä viikolla. Järjestö kertoo pystyneensä todentamaan valokuvista ja videoista ympäri kaupunkia olevia ruumiita.

Alueelta on vaikeaa saada tietoja, sillä puhelin- ja internetyhteydet ovat poikki. Amnesty vaatii raportissaan viestintäyhteyksien palauttamista Tigrayhin.

Amnestyn haastattelemat silminnäkijät ovat kertoneet, että TKVR olisi vastuussa siviilien tappamisesta, mutta järjestö ei ole pystynyt vahvistamaan verilöylystä vastuullista tahoa. BBC kertoo TKVR:n kiistäneen olevansa vastuussa verilöylystä.

YK on raportoinut ainakin 11 000 etiopialaisen paenneen väkivaltaisuuksia maan luoteisen naapurimaan Sudanin alueelle.

Ville Väänänen

STT

