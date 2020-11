Analyysi: Vilpas tarvitsisi nyt Tobin Carberryn kaltaisen takamiehen

Nihkeästi kautensa aloittaneen Vilppaan jenkkitakamies vaihtuu jo toista kertaa tänä syksynä.

Kolme ottelua Vilppaassa pelanneen Jahaad Proctorin tilalle tullut Tyler Cheese ehti pelata neljä ottelua. Cheese lähtee tiistaina kotiinsa Yhdysvaltain Albanyyn. Syyt Cheesen lähtöön olivat henkilökohtaiset.

– Tyler pyysi itse seuralta vapautusta, koska hänen lähipiirissään oli tapahtunut vakava sairastapaus ja hänen on päästävä kotiin mahdollisimman nopeasti, Vilppaan joukkueenjohtaja Keijo Poutiainen kertoi seuran nettisivuilla

Toki Cheesen potkuille olisi ollut myös pelilliset perusteet. Korintekijäksi Italian pääsarjan Trevisosta hankittu Cheese pelasi Vilppaassa vain seitsemän pisteen keskiarvolla.

– Tylerillä olisi ollut potentiaalia paljon parempaan, mutta valitettavasti ikävät asiat kotona painoivat nuoren miehen mieltä niin paljon, ettei hän pystynyt auttamaan meitä enempää, päävalmentaja Sami Toiviainen totesi.

Cheesen lähtö tulee siinä mielessä sopivaan saumaan, että Vilppaalla on jäljellä vain kaksi ottelua ennen kahden viikon maaottelutaukoa.

Vilpas kohtaa keskiviikkona Salohallissa Kouvot ja lauantaina Kupittaalla Ura Basketin. Kokoonpano-ongelmien kanssa taisteleva Kouvot ja vielä voitoitta oleva Ura Basket ovat Vilppaalle täysin voitettavissa vajaamiehisenäkin.

Cheesen paikan ulkomaalaisnelikossa ottaa näissä otteluissa PeU-Basketin sentteri Saiquan Jamison, joka on piipahtanut tällä kaudella kahdessa liigaottelussa parketilla.

Cheesen korvaajan vaatimukset ovat tutut. Lyhyesti sanottuna uuden takamiehen pitää olla juuri sellainen, mitä Proctorista ja Cheesestä odotettiin, mutta mitä he eivät missään vaiheessa olleet. Hyökkäyksessä se tarkoittaa lähinnä oman puolustajansa voittamista ja kipeästi kaivatun edun luomista.

Ilman Teemu Rannikkoa pelaavan Vilppaan hyökkäyspelaaminen on ollut viime ottelut staattista. Hyökkääminen on perustunut käytännössä sentteri Jeremiah Woodin yksi vastaan yksi -osaamiseen, kun Mikko Koivistokin screenijuoksut on saatu entistä paremmin kiinni.

Vilpas on jäänyt kahdessa edellisessä ottelussa alle 70 pisteen – edellisen kerran vastaavaa on tapahtunut yli viisi vuotta sitten.

Uuden takamiehen on siis pystyttävä ajamaan aggressiivisesti kohti koria. Hänellä on oltava myös kaukoheittouhkaa, sillä Woodin lisäksi myös joukkueen toinen ison pään pelaaja Ladarien Griffin on osoittautunut kaukoheittotaidottomaksi. Nykykoriksessa kaksi kaukoheittotaidotonta pelaajaa samassa viisikossa on iso riski, kolme sula mahdottomuus.

Suurin mielenkiinto on kuitenkin siinä, että hankkiiko Vilpas Cheesen tilalle korintekijän vai pelintekijän. Kummallekin kun olisi suuri tarve.

Ykköspointiksi noussut Aatu Kivimäki ei ole pystynyt johtamaan hyökkäystä odotetusti, eikä Perttu Blomgren ollut alun perinkään pelintekijä.

Myles Stephens taas on enemmän puolustusorientoitunut työmies kuin sopivan itsekäs heittohaukka. Alkukauden paras kotimainen pelaaja Koivisto on jo nyt tehnyt lähtökohdat ja häneen kohdistetut erikoistoimet huomioon ottaen vakuuttavaa jälkeä.

Jos Vilppaan tämän hetken pelaajatarve henkilöitäisiin, vastaus olisi helppo: Tobin Carberry.

Kesken viime kauden Vilppaaseen palannut Carberry olisi kokenut ja tuttu takamies, joka osaisi heittää, ajaa ja syöttää.

Carberryä voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan koodinimenä, sillä hän edustaa Italian kakkossarjassa pelaavaa Piacenzaa, joka aloittaa sarjakautensa koronatilanteen vuoksi vasta keskiviikkona.