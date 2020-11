Antti Mäkijärvi puski KTP:n jalkapalloliigaan

KTP nähdään ensi kaudella miesten jalkapalloliigassa. Kotkalaisten nousu varmistui, kun joukkue ylsi liigakarsinnan toisessa ottelussa 1-1-vierastulokseen TPS:ää vastaan.

Otteluparin avausosa oli päättynyt Kotkassa maalittomana, joten KTP:n nousu varmistui vierasmaalisäännöllä. KTP on nähty edellisen kerran liigassa kaudella 2015.

Kotkalaisten sankariksi nousi Antti Mäkijärvi, joka pukkasi pallon komeasti maaliin 83. minuutilla. TPS:n johto-osuman viimeisteli Albijon Muzaci 58. minuutilla ohjaamalla pallon jalallaan ilmasta maaliin.

– Ei tällaisesta olisi oikein uskaltanut edes unelmoida, mutta kyllä mä unelmoin tismalleen tällaisesta matsista. Pieni itku tuli, kun päätösvihellys kuului ja nousu varmistui, Mäkijärvi naureskeli ottelun jälkeen Ruutu+:n haastattelussa.

Avauspuoliaika kulki hienokseltaan TPS:n komennossa, mutta KTP oli lähellä johto-osumaa Asier Arranzin lauottua pallon vapaapotkusta ylärimaan.

”Sanoja ei tunnu löytyvän”

KTP on viimeksi pelannut miesten pääsarjassa vuonna 2015. Tasapelin myötä TPS putoaa Ykköseen, ja näin seuran viime vuosien hissiliike liigan ja Ykkösen välillä jatkuu. Miesten joukkue koki saman kohtalon kuin TPS:n naisjoukkue, joka putosi Kansallisesta liigasta.

– Sanoja ei tunnu löytyvän, niin pinnassa tunteet ovat, kommentoi KTP:n päävalmentaja Argo Arbeiter.

– Uskoimme omaan tekemiseemme loppuun asti. TPS on hyvä ja rutinoitunut joukkue, mutta pystyimme hyvin rikkomaan kotijoukkueen pallonhallinnan, Arbeiter jatkoi.

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson totesi pettyneenä, että jalkapallo on joskus julmaa peliä.

– Maalit ratkaisevat, ja tänään emme toista maalia saaneet aikaan. Vaikea ja haastava kausi ei valitettavasti saanut toivottua päätöstä, Johansson harmitteli.

Rähmönen ja Ääritalo jättivät jäähyväiset

Lauantain karsintaottelussa Mika Ääritalo ja Sami Rähmönen jättivät jäähyväiset liigapeleille. Yli 300 liigaottelua uransa aikana pelannut Ääritalo on viime vuodet kärsinyt jatkuvasti selkävaivoista.

– Jokaisessa pelissä on saanut jännätä, kuinka kroppa kestää, kertoi 35-vuotias Ääritalo.

TPS:n kapteenin nauhaa viime vuodet kantanut Rähmönen pelasi koko uransa TPS-paidassa. Tehokkaan puolustajan kuudentoista vuoden rupeamaan mahtuu muun muassa Suomen cupin voitto ja neljä SM-pronssia.

– Varmaan hiukan outo olo tulee, kun elämä muuttuu, aprikoi yhdeksän eri päävalmentajan alaisuudessa pelannut Rähmönen.

Tapio Keskitalo, Rauno Laine

STT

