Apulaisoikeusasiamies: Suositukset ja velvoitteet menivät osin sekaisin keväällä rajalla

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut ratkaisunsa keväällä ihmetystä herättäneistä rajanylittäjiin kohdistuneista toimenpiteistä.

Useat kanteluita tehneet suomalaiset kokivat, että heidän rajanylitysyrityksensä kiellettiin ilman oikeudellista perustetta. Kantelut koskivat erityisesti Suomen länsirajalla, lähinnä Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla, tehtyjä ylityksiä tai niiden yrityksiä.

Kantelut koskivat muun muassa rajavartiolaitoksen virkamiesten edellyttämää omaehtoista karanteenia sekä terveystietoja sisältävän lomakkeen täyttämistä.

Pölönen toteaa ratkaisussaan, että rajaa ylittävälle ihmiselle olisi aina kerrottava hänen oikeudestaan ylittää raja ilman oikeudellisia seuraamuksia. Kyse on ratkaisun mukaan ihmisen valinnanvapauteen liittyvästä asiasta.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina lähtökohtaisesti oikeus poistua ja saapua maahan.

Ratkaisussaan Pölönen huomioi koronapandemian aiheuttamat poikkeukselliset ja odottamattomat olosuhteet. Tästä huolimatta, rajavartiolaitoksen virkamiesten olisi täytynyt pitää huolta perustuslain takaamasta maastapoistumisoikeudesta.

Nyt annettu ratkaisu tarkasteli vain rajavartiolaitoksen operatiivista toimintaa. Valtioneuvoston oikeuskansleri antoi lokakuun alussa oman ratkaisunsa valtioneuvoston ja ministeriöiden koronatiedottamiseen.

Kaikkiaan käsiteltäväksi on saapunut 41 kantelua. Samaan asiaan liittyviä kanteluita tehtiin ratkaisun mukaan myös valtioneuvoston oikeuskanslerille.

