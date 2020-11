Saloon konsertoimaan saapuva Arja Koriseva paljastaa, mikä Vain Elämää -kappale oli helpoin valinta

”Arja Koriseva oli enkelien lähetti. Tuo ilta esitteli ainakin itselleni aivan uuden Arja Korisevan, henkevän ja syvällisen, rauhallisen ja rauhoittavan laulujen tulkin. Oli upeaa huomata, kuinka artisti hoiti tehtävänsä, hallitusti, hillitysti, taidolla ja sydämellä.”

Näin kirjoitti Riitta Helenius Salon Seudun Sanomissa marraskuussa 13 vuotta sitten, kun Arja Koriseva oli esiintynyt Uskelan kirkossa.

Artisti palaa samaan paikkaan viikon päästä torstaina pianistinaan Minna Lintukangas. Lämpöä talvi-iltaan -konsertissa on mukana Korisevan valitsemia hengellisiä ja sanomallisia kappaleita sekä myös jo joitain jouluisia lauluja.

– Olemme valinneet laulut tilaa kunnioittaen. Ne ovat kirkkoon sopivia tunnelmiltaan ja ajatuksiltaan, Arja Koriseva kertoo.

Hän vastaa puhelimeen Lahden Sibelius-talolta, jossa on alkamassa Menopaussi -musikaalin vierailuesitys. Alun perin Helsingin Aleksanterin teatteriin tuotetussa musikaalissa laulavat Korisevan kanssa Nina Tapio, Kirsi Ylijoki ja Hanna Kaila. Korisevan kanssa samassa roolissa vuorottelee Mari Rantasila.

Kirkkokonsertit ovat olleet Arja Korisevalle rakkaita aina. Talviaikaan suuret kivirakennukset saattavat tosin olla hiukan viileitä, mikä vaikuttaa sekä artistin että yleisön asuvalintoihin. Molempien on pukeuduttava niin että tarkenee, mutta juhlavuutta ei esiintyjän tarvitse pukeutumisessa unohtaa.

– Esteettisyys on osa esiintymistä, ja pukeutumisella haluan osoittaa kunnioitusta. Kirkko on tilana juhlava, rauhoittava ja monella eri tavalla puhutteleva. Tilaan on äärimmäisen ihana astua ja tuoda mukaan musiikin voima.

Toisin kuin Korisevan tavallisissa konserteissa, kirkkokonserteissa ei ole väliaikaa.

– Teemme Minnan kanssa töitä sen eteen, että musiikki veisi kuulijat mukanaan eivätkä penkit painaisi peppua, vaikka ne olisivat minkälaiset, Koriseva heläyttää.

Pianisti Minna Lintukangas ja Arja Koriseva ovat esiintyneet yhdessä vuosia. Lintukangas soittaa koskettimia ja toimii kapellimestarina Korisevaa iskelmäkeikoilla säestävässä Fortuna-orkesterissa ja säestää laulajaa akustisilla keikoilla.

Viime vuonna he levyttivät yhdessä akustisia versiota Korisevan kappaleista Majakanvartijat-levylle. Levyllä on mukana myös kaksi uutta kappaletta, herkkätunnelmaiset levyn nimikkolaulu Majakanvartijat sekä Enkeleitä yövuorossa. Ne ovat biiseistä uusimmat vuoden 2016 Leipää lempee lämpöö -sinkun jälkeen.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että Herra Ylppö esittäisi sen Vain elämää -ohjelmassa. Yllätys oli myös se, että Klamydian Vesku veti Enkeleitä yövuorossa, Koriseva naurahtaa.

Vain elämää on tuonut Arja Korisevan televisioruutuihin viikoittain kahdeksi tunniksi syksyn ajan, ja ohjelma jatkuu joulukuulle saakka. Katsojille on välittynyt tällä kaudella lämminhenkinen, hauska ja avoin tunnelma.

– Meillä oli oikeasti juuri sellaista, miltä se ruudussa näyttää. Tai jos mahdollista, vielä hilpeämpää. Emme tunteneet toisiamme etukäteen, mutta heittäydyimme toden teolla hetkeen. Missään muualla ei ole tilaisuutta istua tiiviisti ventovieraiden kanssa juttelemassa elämästä yhdeksän päivän ajan.

Kuvauspäivät alkoivat aamulla kahdeksalta, ja mikrofonit irrotettiin esiintyjistä puolilta öin. Pitkistä keskusteluista näkyy televisiossa Korisevan mukaan vain pieni osa.

– Oli ainutlaatuinen kokemus saada tutustua näin laaja-alaiseen kollegajoukkoon. Kokemus oli huikea: upeaa musisointia, huikea orkesteri, päivittäiset livekonsertit… Saimme ikiaikaisia ammatillisia ystäviä.

Ohjelmaan valmistautuminen teetätti esiintyjillä töitä. Kappalevalinnat eivät tulleet valmiina, vaan Koriseva kuunteli jokaisen muun seitsemän artistin tuotantoa ja poimi suosikkikappaleitaan.

– Kuunteleminen oli hyvin mielenkiintoinen matka, ja löysin jokaisen tuotannosta useamman kappaleen, jonka olisin voinut laulaa. Jos kaksi meistä oli valinnut saman kappaleen, sen sai esittää se, jolla oli paremmat perustelut valinnalleen.

Selkein Korisevan valinnoista oli ehkä yllättäenkin punkbändi Klamydian kappale. Hän käveli metsässä ja kuunteli Klamydiaa, kun vuoroon tuli biisi nimeltään Suomalainen tarina.

– Se kolahti minuun heti, ajattelin, että tässä se on. Siitä tehtiin lempeä Leevi & the Leavings -tyyppinen versio. Halusin, että tuottajat Janne Oinas ja Leri Leskinen haastaisivat minua, eivätkä sovittaisi minulle suoraviivaista perusiskelmää. Halusin mennä lähemmäksi alkuperäisiä, minulle vieraampia genrejä enkä vain laulaa tavalla, joka on minulle helpoin.

Kaikista vaikeimmaksi tulkittavaksi osoittautui Reino Nordinin kappale Kyynelten virta.

– Reinon tuotanto on haasteellisinta harmonialtaan ja rytmiltään. Rytmiikka on hyvin erilaista, ei tavanomaista suomalaista poljentoa. Reino saa sen kuulostamaan helpolta, se on hänen luomaansa tyyliä. Kun toinen rupeaa tekemään biisiä, huomaa, ettei se todellakaan ole helppoa.

Viime vuonna Arja Koriseva vietti taiteilijajuhlavuotta. Tuolloin tuli 30 vuotta täyteen siitä, kun tuore kasvatustieteiden maisteri Jyväskylästä kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoella 24-vuotiaana. Opettajan töitä Koriseva ei ole ehtinyt tehdä päivääkään.

Hän tutustui uransa alkuvaiheessa Spede Pasaseen ja sai juonnettavakseen sekä omia ohjelmia että tapahtumia Tangomarkkinoista Emma-gaalaan. Koriseva on näytellyt niin musikaaleissa, elokuvissa kuin tv-sarjoissakin.

– Kaikki nämä vuodet ovat olleet työni kannalta todella monipuolisia. Olen saanut haastavia ja ihania, erilaisia projekteja koko ajan. En olisi osannut 30 vuotta sitten kuvitellakaan, miten hienoja juttuja työ toisensa jälkeen on poikinut.

Hän sanoo lähteneensä eri työtilaisuuksiin harkiten ja on myös usein kieltäytynyt tarjouksista.

– Olen yrittänyt miettiä, että kaikessa olisi joku onnistumisen mahdollisuus. 30 vuodessa ei ole mitään järisyttäviä, hulluja valintoja. Joihinkin on voinut suhtautua huumorilla, että sellainenkin sitten oli. Minulla ei ole mitään hampaankolossa, mutta toisaalta en myöskään laula, että ”en päivääkään vaihtaisi pois.”

Yksi haastavimmista ja merkityksellisimmästä projekteista oli 21 vuotta sitten Hartwall-Areenalla järjestetty 10-vuotisjuhlakonsertti.

– Silloin eivät kevyen musiikin artistit tehneet hirveästi areenakonsertteja, eivätkä edes salikonsertteja. Se oli tässä genressä uraa uurtavaa ja näytön paikka.

Tuoreista tuotannoista tärkeimpiin kuuluu viimevuotinen juhlakonserttikiertue Guardia Nueva -tango-orkesterin kanssa. Kotimaista ja argentiinalaista tangoa soittavassa kokoonpanossa on liki 30 muusikkoa. Pelkästään harmonikansoittajia on mukana kuusi.

Korisevan ja Guardia Nuevan konserttitaltioinnista ilmestyy alkuvuodesta livelevy. Mukana on laaja kattaus Korisevan urasta: tangoa, iskelmää, musikaali- ja elokuvasävelmiä uusin sovituksin. Tangokuningattarelta kuullaan ensimmäisen kerran koskaan levytettynä aito argentiinalainen tango, Yo soy Maria.

– Mukana on myös suomeksi laulettu My way. Se on minulle todella rakas.

Viisi vuotta sitten Arja Koriseva vetäytyi täysin julkisuudesta sairastuttuaan rintasyöpään. Televisioruutuihin hän palasi kahta vuotta myöhemmin varsin erikoisella tavalla. Artisti lähti purjehtimaan Hjallis Harkimon kipparoimalla Swan-veneellä Atlantin yli ja vieläpä vuodenaikaan nähden poikkeukselliseen suuntaan, tammikuussa Karibialta Kanarian saarille.

Meri ja purjehdus olivat keskisuomalaiselle laulajalle vieraita elementtejä. Ja juuri siksi hän suostui mukaan Atlantin yli –ohjelmaan vain lyhyen harkkinan jälkeen. Matkaan hän lähti luottavaisin mielin.

– On kerran elämässä -kokemus, kun pääsee meriseikailuun pieniin tiloihin ääriolosuhteisiin tekemään asioita, jotka eivät ole itselle tuttuja. Olin otettu, kun minua kysyttiin mukaan.

Purjehduksen oli arvioitu vievän kaksi, enintään kolme viikkoa, mutta keliolosuhteiden takia reissu venähti liki kuukauden mittaiseksi.

– Ylitimme Atlantin kuin kuplassa. Emme tienneet ulkomaailmasta mitään eikä ulkomaailma meistä muuta kuin että voimme hyvin. Emme nähneet emmekä kuulleet muusta, ja ympärillämme oli vain meri. Kun meri loppui, alkoi taivas.

– Opin nauttimaan siitä, ettei tarvinnut koko ajan saada jotain aikaiseksi. Ympärillä on rauhaa ja kauneutta. Omille ajatuksille oli tilaa.

Arja Korisevalla on takanaan kiireinen syksy. Hän on ollut mukana Nelosen Kontio & Parmas -sarjan kolmannen tuotantokauden kuvauksissa sekä sarjassa kuvatussa elokuvassa, joka saa ensi-iltansa ensi keväänä. Missä ohjelmassa Arja Koriseva mahdetaan nähdä seuraavaksi?

– Jännä nähdä, mitä tuleman pitää! En suunnittele liikaa töitäni enkä täytä kalenteria etukäteen, vaan jätän toiminnalle varaa. Olen silmät ja korvat auki, ja pyrin tekemään edellisen työn mahdollisimman hyvin, jotta se avaisi mahdollisia uusia ovia.

Ennen Vain elämää -ohjelmaa Korisevalla ei ollut levytyssopimusta suurten levy-yhtiöiden kanssa. Nyt hän on saanut runsaasti näkyvyttä myös nuoremman yleisön silmissä.

Koriseva uskoo, että esiintyminen yhdessä Suomen suosituimmassa televisio-ohjelmassa poikii jatkoa musiikin muodossa. Uusia suunnitelmia on jo vireillä.

– Olen innostunut ja rohkaistunut siihen, että voisin tarttua itse kynään. Yritän sanoittaa ja kenties säveltääkin omaa musiikkia. Olin leirillä ainoa, joka ei ollut biisintekijä. Nyt aion ryhtyä kokeilemaan. Ja onhan minulla nyt seitsemän ihanaa opettajaa, Koriseva nauraa.

Suunnitteilla on myös joulumusiikista koostuva levy Minna Lintukankaan kanssa. Joulu on teemana myös Vain elämää -ohjelman viimeisissä jaksoissa.

Korisevalla itsellään on suunnitelmissa perinteinen kotijoulu. Hän vaalii ja jatkaa lapsuudestaan tuttuja joulun perinteitä, joissa koko perhe on koolla ja tavataan isovanhempia ja sisaruksia.

– Käymme kuusimetsässä, koristelemme kotia ja teemme perinteisiä jouluruokia. Käymme joulukirkossa ja -saunassa ja nautimme ja lepäämme.

Arja Koriseva esiintyy Minna Lintukankaan säestämänä Uskelan kirkossa to 27.11. klo 18.

Monipuolinen esiintyjä

Arja Koriseva