Armenialaisia pakenee Vuoristo-Karabahista kostoiskujen pelossa

Paikallisia armenialaisasukkaita on alkanut paeta Vuoristo-Karabahista. Asukkaita on poistunut muun muassa Kalbajarin alueelta, joka luovutetaan Azerbaidzhanille osana Venäjän välittämää sopimusta.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneet paikalliset pelkäävät joutuvansa kostoiskujen kohteeksi, jos he jäävät alueelle. Asukkaat ovat pakanneet vauhdilla mukaansa omaisuuttaan muuttaakseen esimerkiksi Armenian pääkaupunki Jerevaniin.

– Kukaan ei ole käskenyt meitä jättämään kotejamme, mutta ymmärsimme pian, että meillä ei ole vaihtoehtoa, paikallinen nainen Hajastan Jeghiazarjan sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hän kertoi itkeneensä koko yön sen jälkeen, kun kuuli uutiset tuoreesta sopimuksesta.

Sopimus oli merkittävä voitto Azerbaidzhanille, joka saa pitää sodassa valtaamansa alueet. Niiden lisäksi myös alueita Vuoristo-Karabahin ulkopuolella siirtyy Armenialta Azerbaidzhanille.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan osa asukkaista on myös polttanut kotejaan ennen lähtöään, jotta azerit eivät voisi muuttaa niihin.

Mielenosoituksia pääministeriä vastaan

Vuoristo-Karabahin viikkoja jatkuneissa taisteluissa on kuollut yli 1 400 ihmistä, ja kymmenettuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Azerbaidzhan ja Armenia ovat kamppailleet Vuoristo-Karabahista jo kauan. Neuvostojohtaja Josif Stalin liitti alueen aikanaan Azerbaidzhaniin, jonka sisällä Vuoristo-Karabah oli autonominen alue.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alue jäi Azerbaidzhanille, mutta Armenia hyökkäsi 1990-luvun alussa Vuoristo-Karabahiin ja otti sen itselleen. Tuolloin konfliktissa kuoli ainakin 30 000 ihmistä. Alue julistautui sodan jälkeen itsenäiseksi, mutta sitä ei ole tunnustanut yksikään maa.

Armenialaisille Venäjän neuvottelema sopimus on ollut pettymys. Sopimus on nimetty ”rauhansopimukseksi”, mutta se ei kuitenkaan ota kantaa Vuoristo-Karabahin tulevaan poliittiseen asemaan.

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tällä viikolla mieltään Vuoristo-Karabahin tulitaukoa vastaan Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Mielenosoittajat ovat kutsuneet tulitaukosopimuksen allekirjoittanutta pääministeriä Nikol Pashinjania petturiksi.

https://twitter.com/i/status/1327014070604673033

STT

Kuvat: