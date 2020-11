Asiantuntijaryhmä laati linjauksia koronarokottamisen järjestyksestä – puheenjohtaja vaikeni sisällöstä

Kansalliselta rokotusasiantuntijaryhmältä odotetaan linjauksia siitä, missä järjestyksessä suomalaiset tulisi rokottaa koronavirusta vastaan. Ryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston infektiotautiopin professori Ville Peltola kertoi tekstiviestitse STT:lle, että kannanotto julkaistaan huomenna, todennäköisesti iltapäivällä.

– Yksityiskohtaisia linjauksia ei voida tehdä, kun rokotettakaan ei ole vielä käytettävissä, hän viestittää.

Asiantuntijaryhmä kokoontui tänään iltapäivällä, ja Peltolan mukaan kannanottoa muotoillaan parhaillaan. Hän ei tässä vaiheessa kommentoinut asiasisältöä.

Ryhmä ei yksin päätä rokotusjärjestyksestä vaan asia menee jatkokäsittelyyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL), josta se etenee sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). STM kysyy näkemyksiä vielä eri sidosryhmiltä.

– Tämä on pitkällinen prosessi, sanoi ryhmän sihteeri, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ennen kokousta.

Päätöksen rokotusten hankinnoista tekee STM.

Rokotteilta puuttuu vielä myyntiluvat

Maanantaina saatiin jälleen positiivisia rokoteuutisia, kun lääkeyhtiö Moderna kertoi, että sen kehittelemä rokote on osoittautunut kliinisissä kokeissa 94,5-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Suomen suunnitelmiin tieto ei Nohynekin mukaan kuitenkaan suoraan vaikuta.

– Mutta sehän on hyvä viesti siitä, että rna-rokotekonsepti toimii. Hyvä uutinen siinä mielessä, Nohynek sanoo.

Uusi rokote perustuu synteettiseen versioon rna-molekyylistä, joka muuttaa ihmissolujen toimintaa niin, että ne alkavat tuottaa rokotetta. Kyseessä olisi ensimmäinen tällä periaatteella toimiva rokote, jos se saa hyväksynnän.

Se milloin koronarokotteita mahdollisesti saadaan Suomeen, riippuu Nohynekin mukaan siitä, milloin eri lääkeyhtiöiden rokotteille saadaan myyntilupia. Hän arvioi, että ensimmäiset rokotteet voitaisiin saada alkuvuodesta.

Euroopan sisällä asiasta on sovittu niin, että EU tekee rokote-erästä esisopimukset ja tämän jälkeen EU-maat kertovat, kuinka ison siivun esisopimuksessa sovituista annoksista he haluavat.

”Täytyy muistaa, että palvelemme potilaita”

Ensimmäisten rokotettavien joukossa ovat todennäköisesti ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka ovat suurimmassa infektioriskissä oman työnsä vuoksi, jotta he voivat ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen mukaan valinta tehdään luultavasti niin, että etusijalla terveydenhuollon ammattilaisista ovat ne, jotka työskentelevät infektio-osastolla, päivystyksessä tai teho-osastolla.

Kyse on Myllymäestä sekä työntekijöiden että potilaiden suojaamisesta. Pakolliseksi rokote ei kuitenkaan tule.

Työnantajalla on oikeus siirtää koronarokotteesta kieltäytyvät toisiin tehtäviin.

– Luulen, että hoitajille ja lääkäreille, jotka eivät kerta kaikkiaan suostu ottamaan tai eivät terveyssyistä voi ottaa rokotetta varmaan löytyy toisentyyppistä terveydenhuollon työtä, esimerkiksi etävastaanottotyötä.

Hän sanoo ärsyyntyvänsä julkisuudessa käytävästä rokotekeskustelusta, joka liian usein johtaa tunnepohjaiseen päivittelyyn.

– Minä itse, minun napani, minun itsemääräämisoikeuteni. Täytyy muistaa, että me palvelemme potilaita, hän näpäyttää.

Saila Kiuttu

STT

