Asiantuntijaryhmän suositus: Koronarokote ensimmäisenä koronapotilaita hoitaville, hoivakotien henkilöstölle ja riskiryhmille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee, että koronarokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Koska rokotteet toimitetaan useassa erässä, on arvioitava myös ensisijaisten ryhmien sisäinen rokotusjärjestys. Siihen tarvitaan vielä tarkempia tietoja rokotteiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri kohderyhmissä.

Rokotteisiin itsessään liittyy ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa rokotusjärjestykseen, ja näitä voidaan arvioida vasta, kun rokotteet valmistuvat.

– Rokotteille haetaan myyntilupaa ja myyntiluvasta käyttöaiheita, mille väestöryhmille sitä voidaan käyttää. Me emme vielä tiedä, millaisia käyttöaiheita rokotteet saavat. Se vaikuttaa siihen, kenelle rokotteita voidaan käyttää, sanoo kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston infektiotautiopin professori Ville Peltola STT:lle.

Voi käydä esimerkiksi niin, että ensimmäinen rokote, joka saadaan Suomeen ja päätetään ottaa käyttöön, ei olisikaan käyttökelpoinen iäkkäille.

– Jos tarjolla on hyvä rokote, jota voitaisiin käyttää, kyllä sitä sitten käytetään, vaikka sitä ei voitaisi käyttää vaikkapa kaikille ikäryhmille, Peltola sanoo.

Koko väestön rokotusaikataulu ja järjestys vielä auki

Kun rokoteannoksia saadaan maahan riittävästi, rokotetta tarjotaan koko väestölle. Koko väestön rokotusaikataulu ja järjestys tarkentuvat myöhemmin.

– Rokotetutkimuksista on viime viikkoina saatu rohkaisevia uutisia. Tällä hetkellä tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken, eikä yhdelläkään rokotteella ole vielä myyntilupaa, toteaa asiantuntijaryhmän sihteerinä toimiva ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä tiedotteessa.

Suomi on kiinnostunut useammastakin rokotteesta, joita parhaillaan kehitellään. Eri asiantuntijat ovat arvioineet, että ensimmäiset rokotteet voitaisiin saada Suomeen alkuvuodesta.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotteita riittää vain pienelle osalle suomalaisia. Peltola arvioi, että Suomi saa ensivaiheessa ehkä joitain prosentteja siitä määrästä, mitä tavoitellaan kokonaisuudessaan.

EU on tehnyt alustavia sopimuksia useiden rokotevalmistajien kanssa. Suomi on Peltolan mukaan alustavasti kiinnostunut kaikista näistä.

– Sen mukaan sitten kun niistä saadaan tuloksia ja tietoa arvioidaan, mitä Suomeen saadaan ja hankitaan, hän sanoo.

Rokotteista päättää lopulta valtioneuvosto

Peltolan mukaan on todennäköistä, että koronapotilaita hoitavalle henkilöstölle tarjotaan rokotetta ensimmäisten joukossa.

– Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pysyvät terveinä ja pystyvät epidemian jatkuessa ylläpitämään terveydenhuollon toimintaa, Peltola sanoo tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama työryhmä perustuu tartuntatautilakiin. Rokotusasiantuntijaryhmä seuraa rokotealan kehitystä sekä tukee THL:ää ja sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) kansallisen rokotusohjelman sisällön suunnittelussa ja päätösten valmistelussa.

Asiantuntijaryhmä jatkaa arviointia rokotusten järjestämisestä ja kohderyhmistä lähiviikkoina. THL laatii jatkossa STM:lle esityksen rokotusten järjestämisestä. Ministeriö päättää esityksen käsittelystä ja mahdollisista muista asiantuntijakuulemisista.

Lopullisen päätöksen koronavirusrokotusten toimeenpanosta tekee valtioneuvosto.

Saila Kiuttu, Maiju Ylipiessa

STT

