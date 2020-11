Asiantuntijat: Trump ei katoa mihinkään, vaikka häviäisi vaalit – republikaanipuolueeseen presidentti tulee vaikuttamaan vielä pitkään

Vaikka presidentti Donald Trump häviäisi vaalit, Trump tai hänen poliittinen tyylinsä ei ole katoamassa mihinkään, asiantuntijat sanovat.

– En ollenkaan usko, että Trump vain yhtäkkiä lähtisi kotiin. Hän tulee olemaan hyvin aktiivinen keskustelija, vaikka ei enää olisi Valkoisessa talossa, sanoo amerikkalaiseen konservatismiin perehtynyt dosentti Markku Ruotsila Helsingin yliopistosta.

Myös Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja, professori Benita Heiskanen olettaa, että Trumpilla on suunnitelma valmiina tappion varalta.

– Istuvalla presidentillä on lähes puolet kansakunnasta takanaan. Emme tiedä, missä politiikkaa ryhdytään harjoittamaan. Harjoitetaanko sitä sitten jossain salaseuroissa tai somessa? Eihän se porukka sieltä mihinkään katoa, Heiskanen sanoo.

Republikaanit haluavat pitää kiinni Trumpin kannattajista

Trump on ollut polarisoiva hahmo myös oman puolueensa sisällä. Ruotsilan mukaan alustavat vaalitulokset osoittavat kuitenkin, että puheet republikaanipuolueen jakautumisesta tai tuhoutumisesta Trumpin johdossa ovat olleet turhia.

– Äänestyskäyttäytymisessä ei ole mitään merkkejä tällaisesta. Lopullisia tietoja ei vielä ole, mutta näyttää siltä, että Trumpia äänestäneiden republikaanien määrässä on vain aivan pieni pudotus.

Arvostelijoistaan huolimatta presidentti on omalla tyylillään tuonut republikaaneille uusia äänestäjiä, joista puolue haluaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

– Osavaltiotasolla ja paikallisella tasolla republikaanipoliitikot tulevat edelleen olemaan riippuvaisia Trumpin kannattajien äänistä. Enemmistö heistä ei varmaan haluaisi jatkaa Trumpin tyylillä, mutta monissa paikoissa tulee olemaan vaikeaa, jos he eivät sitä tee, Ruotsila sanoo.

Ruotsila huomauttaa, että Trumpin puolueelle tuomista uusista kannattajista monet ovat sellaisia, jotka eivät olleet koskaan ennen äänestäneet.

– Eivätkä he tule tulevaisuudessakaan äänestämään republikaaneja, elleivät republikaanit näytä Trumpilta. Lisäksi Trump pystyy edelleen yllyttämään ihmiset esivaaleissa sellaisia republikaaneja vastaan, joista hän ei pidä.

Republikaanit jatkanevat samalla linjalla

Miten Trump on sitten muuttanut republikaanipuoluetta? Heiskasen mukaan kysymys on hankala, koska sekä Trump että puolue ovat antaneet tilanteessa osittain myöden.

– Republikaanipuolue on tällä hetkellä Trumpin puolue. Trump on toteuttanut aivan perinteistä republikaanien 2000-luvun politiikkaa, ja republikaanit ovat puolestaan nielleet Trumpin epäkonventionaalisen johtamistyylin, hän sanoo.

Heiskanen huomauttaa, että ensimmäisessä vaalikampanjassaan Trump ajoi populistisia ajatuksia ja keskittyi maahanmuuttovastaisiin kannanottoihin.

– Presidenttinä Trump on kuitenkin ottanut republikaanipuolueen agendat, joita (senaatin enemmistöjohtaja) Mitch McConnell on ajanut senaatissa ja toteuttanut ne sellaisenaan, kuten veronleikkaukset rikkaimmille ja korkeimman oikeuden tuomarit.

Heiskanen uskookin, että republikaanipuolue jatkaa nykyisellä linjallaan vaalien jälkeenkin.

– Republikaanipuolueen ei tarvitse vaalien jälkeen lähteä mihinkään suuntaan, vaan se jatkaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ja jos senaatti pysyy republikaaneilla, yhteistyö tulee olemaan edelleen hankalaa.

”Puolueiden mahdotonta löytää kompromisseja”

Ruotsila tyrmää täysin mahdollisuuden, että republikaanien ja demokraattien välinen kuilu voisi kaventua, jos Trump väistyy presidentin paikalta.

– Siinä ei ole kyse Trumpista, vaan paljon syvemmistä asioista. Juopa puolueiden välillä on syntynyt aikoja sitten, ja Trump on sen vastakkainasettelun tuotos, ei tuottaja, hän sanoo.

Ruotsilan mukaan puolueiden maailmankuvat ja ihmiskäsitykset ovat niin täysin erilaiset, ettei niiden välillä ole mahdollista löytää kompromisseja.

– Joistain pienistä yksityiskohdista voidaan tehdä lainsäädännöllisiä kompromisseja. Suurista kysymyksistä, kuten siitä, onko avioliitto vain naisen ja miehen välinen, ei ole mitään keskitietä, ei mitään kompromissia olemassa.

Ruotsila kertoo, että republikaanipuolueesta on tullut viime vuosikymmeninä selvästi konservatiivisesti kristillinen puolue arvokysymyksissä. Erityisesti evankelisten kristittyjen runsas tuki Trumpille on silti ihmetyttänyt monia. Siinä ei kuitenkaan ole kyse henkilöstä, vaan tuloksista, Ruotsila sanoo.

– Neljä vuotta sitten herätyskristityillä ei voinut olla varmuutta siitä, aikooko Trump toteuttaa lupauksensa, mutta näissä vaaleissa se oli selvää. Trump on tehnyt enemmän kristillisen oikeiston agendan edistämiseksi kuin kukaan presidentti koskaan.

– Oli kaksi vaihtoehtoa: Joe Biden on mukava, ihan selvästi sivistynyt henkilö ja maltillinen monessa mielessä, ja sitten Trump, joka ei käyttäydy mukavasti ja sivistyneesti edes herätyskristillisten mielestä. Biden lupaa kristillisen oikeiston näkökulmasta uskonnonvastaista politiikkaa, kun taas Trump on tehnyt kaiken mahdollisen kristillisen oikeiston agendan edistämiseksi. Ei se ole vaikea valinta, Ruotsila sanoo.

